英格蘭爆傷兵潮　5位主將或缺陣歐國盃首戰

今屆歐國盃奪冠大熱門之一嘅英格蘭爆發傷兵潮，根據英國《太陽報》爆料，「三獅兵團」5位主將有傷在身，包括中場祖迪比寧咸、菲爾科頓、翼鋒布卡約沙卡、後衞勞基梳爾、史東斯，可能缺陣下周一(17日)凌晨首場歐國盃分組賽對塞爾維亞，為爭標之路蒙上陰霾。

英格蘭大軍已經抵達主辦國德國訓練基地，但領隊修夫基愁眉深鎖，因為球隊遇上傷兵問題，其中被捧為「三獅兵團」新核心嘅祖迪比寧咸，協助皇馬奪得歐聯冠軍後獲得小休，並冇為英格蘭出戰近2場熱身賽對波斯尼亞同冰島。據悉呢位20歲進攻中場受咗輕傷，能否上陣對塞爾維亞，成為疑問，如果佢倦勤，可能由高爾彭馬頂上，呢位車路士中場今季英超有22球進帳，入球能力不亞於祖迪比寧咸。

至於菲爾科頓、布卡約沙卡雖然有份踢上場熱身賽對冰島，但狀態不足，其中布卡約沙該仗僅上陣25分鐘，呢位阿仙奴球星季尾曾受傷患困擾，仍未恢復十足狀態，難以擔任正選，兩位副選安東尼哥頓、伊比爾治伊斯可以隨時候命。

防線方面，中堅史東斯上場熱身賽對冰島，整傷足踝，雖然傷勢唔嚴重，但能否以正選身份對塞爾維亞，仍然有待觀察。最唔樂觀係勞基梳爾，因為呢位曼聯左閘自2月中開始養傷，至今未曾上陣，首場歐國盃分組賽基本上唔使預佢，預料會由踢慣右閘嘅捷比亞轉任左後衞。

英格蘭位處歐國盃C組，踢完對塞爾維亞之後，將會鬥丹麥、斯洛文尼亞。