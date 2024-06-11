皮利斯馬特拉斯畀料　神射手齊撐麥巴比

莫拉達有力成競爭者

神射手，我首選是基利安麥巴比，除了這位皇馬巨星，其國家隊隊友馬古斯杜林亦有潛力成為神射手，今季他在國際米蘭踢得非常出色，而且成熟不少，可以成為一名偉大的球員。

在這對法國組合之後，神射手我也會考慮羅拔利雲度夫斯基、祖迪比寧咸，哈利卡尼和富克洛4位球員，他們的踢法皆非常全面，並且得到了各自國家隊成員在場上的不少支援。

同時，我也很喜歡西班牙的艾華路莫拉達，在我看來，他會在今次比賽中至少攻入4球，而且此子技術精湛，速度也很快，現在作為國家隊隊長也進一步成熟，不過，我始終覺得他無法超越基利安麥巴比，我預測金靴獎得主仍會是麥巴比。

馬特拉斯

球員時代司職中堅的馬特拉斯，曾代表意大利出戰多個大賽，當中包括2004及2008年歐國盃決賽周。

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卡尼獲雙星支援多士哥

我認為，今屆歐國盃神射手將會是哈利卡尼及基利安麥巴比之爭。

哈利卡尼肯定會取得很多入球，但我認為，基利安麥巴比可能又再成為大賽的神射手。尤其是這位法國巨星落實加盟皇馬後，所有煩惱一掃而空。再者，我的好朋友基奧特，除了可支援麥巴比，亦總能在這支法國隊中找到入球方法。另外，比利時前鋒盧卡古也步大力雄，亦可能是麥巴比奪金靴獎的競爭對手之一。

至於英格蘭，相信大家也相當關心翼鋒布卡約沙卡、祖迪比寧咸的表現，不過他們的角色始終是支援哈利卡尼，入球未必會像卡尼一樣多。至於德國老將卻奧斯退役前的最後探戈也是值得期待，他的隊友穆斯亞拿、科利安華迪斯相信亦會取得不少入球。荷蘭方面，有加普及沙維西蒙斯作前場看點，葡萄牙則擁有一個以基斯坦奴朗拿度為首的強勁陣容。最後，我相信西班牙的加維和柏迪已經做好準備，會在重大比賽中脫穎而出。

皮利斯

前法國國腳中場皮利斯曾出戰2000及2004年歐國盃決賽周，其中於2000年一屆更助高盧雄雞捧盃。

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