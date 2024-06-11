艾卡華斯將紋上鐵塔　下一站溫網＋奧運

西班牙小天王艾卡華斯隨着周日（9日）捧走法網錦標，成為史上最年輕的不同場地「三貫王」，已奠定了成為男子網壇新天王的地位，對於能夠實現兒時夢想，這位21歲小子仍然興奮，並計劃在左足踝紋上艾菲爾鐡塔作紀念。

艾卡華斯周一穿着筆挺的西裝，捧着他夢寐以求的火槍手獎盃再次走入羅蘭加洛斯球場影「靚仔相」，他接受傳媒訪問時再回憶決賽一刻：「坦白說，真是很累，這真是很激烈的一仗。對我來說是夢想成真，我真是非常希望可以有一天能捧起這隻獎盃，那種感覺真是很爽。」

「這個比賽，是我自五、六歲時已開始睇，到現在可以參加，甚至奪標，真是很特別。」事實上，在社交平台上自艾卡華斯捧盃後，「洗版式」的將他兒時的訪問及隨着父親睇法網等相片帖上，艾卡華斯已將自己贏得美網（硬地）、溫網（草地）的日期紋在皮膚上，後者更加多一個士多啤梨的圖案，而他已計劃將艾菲爾鐵塔及周日奪標的日期(6.9)紋在左足踝上，以作紀念。

有傳媒發問那是否擔心皮膚空間不夠，畢竟他應該還會繼續積累更多大滿貫冠軍，艾卡華斯笑言:「如果這種情況發生，這是個好消息，但我告訴了家人及團隊，這是第一個大滿貫，假若再贏一次法網，我不會再紋。」

最新世界排名升上第2的艾卡華斯亦很高興能與自己的教練費拉羅（Juan Carlos Ferrero）同在法網冠軍的名單之上，有「蚊子」之稱的費拉羅曾於2003年奪得這項泥地大滿貫錦標，當年正是艾卡華斯出生之年。

不過，艾卡華斯開心過後又要收拾心情準備面前的兩個大賽，包括要衞冕溫布頓錦標，及再次回到羅蘭加洛斯球場爭逐巴黎奧運會，他期望可與傳奇球星拿度夥拍男雙，並爭取在男單為西班牙奪得金牌，「我已贏了法網，並展望奧運，爭取兩個都奪冠。」