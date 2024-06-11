黃澤林世界排名再創新高　有望出戰U20年終賽

剛於上周四（6日）迎來20歲生日的香港網球星將黃澤林（Coleman），世界排名再創生涯新高，跳升11級位列ATP男單排名榜第170位，並已躋身ATP新生代總決賽的入圍排名，有望出戰12月專為20歲以下球員而設的「年終賽」。

Coleman在個人社交平台與粉絲分享喜悅，並帖文寫上:「生日周，生涯新高#170」雖然黃澤林上周在美國德州的ATP挑戰賽4強止步，但已寫下了今季第2最佳挑戰賽成績，為他帶來不少排名積分，而最新公布的世界排名上，由原本的181位上升至170位。

隨着世界排名上升，亦令他在ATP的20歲以下男單排名由第10位升上第8，即目前已入圍ATP新生代總決賽的參賽資格，而這項屬於ATP(U20)的年終賽，只有排名最佳的前8位20歲以下球手獲參賽資格，比賽定於12月18至22日在沙特阿拉伯舉行；但距離比賽當有半年，Coleman仍需要努力搶分，以保住入圍資格；他即將為草地賽季爭逐，並將於今日出戰英國的諾定咸站挑戰賽。

此外，香港女將張瑋桓贏得蒙特莫爾站冠軍後，其WTA的世界女單排名上升34位至261位，而雙打排名亦回升至162位，比起她職業生涯最高的134位僅差28位。