新「世一」仙拿正式登基　劍指溫布頓

意大利新球王仙拿於周一正式取代祖高域，成為ATP史上首位意大利藉的世界「一哥」，同時也是職業球壇上第29位「世一」，年僅22歲的他將以頭號種子的身份在7月1日展開的溫布頓網球賽亮相，力爭這個草地大滿貫錦標。

ATP於周一特別向他頒上「世一」獎座，標誌着網壇新時代的展開，然而他未有為這個榮譽進行特別慶祝，他接受訪問時稱:「目前正處於賽季中期，接下來還有非常重要的溫網。這是一項偉大的成就，我肯定會在某個時候與我所愛的人一起慶祝，這當然是很高興，是夢想成真，但在其他方面，新的挑戰則會出現。」

仙拿在今季的確表現神勇，錄得33勝3負的驚人戰績，當中包括年初贏得澳網冠軍，即使在法網於4強不敵好友兼勁敵艾卡華斯，他面對最大的挑戰就是即將展開的草地賽季，並以溫網錦標作為目標，「他們已經沒有可失去什麼來面對我，而我亦可以失去一切，但這總是令人感到興奮的部份，我反而喜歡。當然你必須努力去找新解決方法，希望我下一步可以做到，努力讓自己在球場上變得更不可預測，將是下一步想學的東西。」

ATP官網特別邀請多位網壇前「世一」錄製短片，向新「一哥」仙拿送上祝福，當中包括瑞士天王費達拿、瑞典的艾保、波格、美國的魯迪克等，亦標誌着網壇踏入新世代，「Big4」統治的年代即將告終。