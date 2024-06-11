落選歐國盃照成搶手貨　曼聯阿仙奴爭荷蘭射手

約舒亞舒克斯今季意甲上陣34場入11球及4次助攻。(Getty Images)

博洛尼亞前鋒約舒亞舒克斯雖然落選荷蘭大軍名單，無緣參加今屆歐國盃，但仍然獲得各大豪門垂青，根據英國《每日郵報》爆料，曼聯及阿仙奴都有意今夏收購呢位23歲射手，約舒亞舒克斯現時解約金僅3,400萬鎊(約3.38億港元)的確抵玩。

約舒亞舒克斯今季意甲上陣34場入11球及4次助攻，協助博洛尼亞獲得聯賽第5位，可以參加下屆歐聯。呢位身高1米93嘅「長人前鋒」吸引各大球會注意，AC米蘭、曼聯、阿仙奴都打算收購佢。因此，就算佢現時解約金僅3,400萬鎊，但由於太搶手，相信身價會水漲船高，所以財力比較雄厚嘅英超雙雄曼聯、阿仙奴，較大機會簽到約舒亞舒克斯。

眾所周知，曼聯鋒線疲弱，加上安東尼馬迪爾離隊之後，需要補充前鋒，領隊坦哈格係荷蘭人，對同胞約舒亞舒克斯情有獨鍾，相信會全力爭取將佢收歸旗下。

至於阿仙奴缺乏1位正前鋒，甚至需要中場夏維斯客串，簽入射手刻不容緩，兵工廠除咗睇中約舒亞舒克斯之外，仲有另一位人選，就係RB萊比錫前鋒施斯高，估計呢位21歲斯洛文尼亞國腳身價達5,500萬鎊(約5.47億港元)，如果佢喺今屆歐國盃有出色表現，身價應該會進一步上升。