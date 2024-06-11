【歐國盃前瞻：E組】比利時升呢團結爭佳績

歐國盃E組係一隊獨大格局，比利時實力及經驗都遠勝同組另外3隊，發揮正常可輕鬆取得小組首名，甚至可以喺最後一輪留力以準備淘汰賽階段賽事，有利爭冠；至於小組次名及最佳第3名之爭，3隊東歐兵烏克蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞實力接近，預計爭持相當激烈。

卡塔爾世盃分組賽出局後，比利時並冇改朝換代，最大改變係改由泰迪斯高領軍，陣容仍然保留奇雲迪布尼及盧卡古兩位「黃金一代」領軍人物，但就毅然棄用已傷愈但態度差嘅皇家馬德里鋼門泰拔高圖爾斯，顯示鐵碗治軍一面，有別於昔日主帥馬天尼斯遷就大牌球星，此舉或會令球隊更團結，對球隊整體爭勝亦更有利。

以夏薩特為首多位主力退出後，比利時星味或有所減退，但亦可能係球隊變強嘅契機，經過沉澱後，比利時現時整體戰鬥力可能更強。

李安度杜沙特、泰利文斯等中生代步入黃金期，以及謝利美杜古、阿馬度奧拿拿等新生代冒起，今屆賽事大家將會見到一隊經驗活力兼備嘅「歐洲紅魔」。

泰迪斯高少帥新Icon

比利時領隊泰迪斯高年僅38歲，去年接手比利時亦係佢生涯首次執教國家隊，球員時代嘅佢未踢過高水平足球，執教資歷亦好短，2017年開始執教史浩克04，之後仲教過莫斯科斯巴達同RB萊比錫，2021至22年幫RB萊比錫捧過德國盃，成為少帥新世代Icon之一。

【烏克蘭鬥志頑強具競爭力】

烏克蘭喺外圍賽與意大利同分，因對賽成績較差要轉戰附加賽，最終擊敗波斯尼亞及冰島出線；呢支喺戰火陰影下突圍嘅球隊，球員鬥志頑強，而且非常團結，主力如梅迪歷、辛真高、盧連等都在高水平聯賽搵食，有一定競爭力，最重要係因為近年嘅苦難，烏克蘭獲得大眾支持，球員隨時打高一皮波。

列布夫球壇享負盛名

50歲嘅列布夫喺烏克蘭足壇地位僅次於舒夫真高，球員時代踢過熱刺同韋斯咸，為烏克蘭上陣75場入15球，2009年掛靴後轉做教練，去年6月接掌烏克蘭教鞭，首度領軍出席國際大賽。

【斯洛伐克冇星陪跑居多】

斯洛伐克仍未與捷克分裂嘅年代擁有歐洲一流實力，喺歐國盃獲得1冠2季，不過1993年獨立參賽以來成績大倒退，一切由零開始。直至2016年受惠於歐國盃擴軍至24隊至重返決賽周，更乘勢闖入16強，球隊雖然星味欠奉，但始終係東歐球隊，就算陪跑都有能力製造麻煩。

55歲卡桑拿2年前先坐正

55歲意籍教頭卡桑拿年輕時踢過意丙，2008年開始教練生涯一直做助教，2022年8月接手斯洛伐克帥印，係佢人生首次做主帥，早前又兼任拿玻里教練，做咗3個半月。

【羅馬尼亞夠硬淨做奇兵】

昔日東歐勁旅羅馬尼亞近年沒落，陣中為人熟悉球員並不多，最大名氣已經係熱刺後衞達古辛，仲有就係名將之後赫傑之子伊亞尼斯赫傑，佢哋攻力一般但防守力強，外圍賽僅失5球，並以6勝4和不敗成績力壓瑞士出線，想入佢波絕對唔容易，勢必成為球隊爆冷本錢。

「浪人」伊奧丹尼斯古坐唔定

45歲嘅東歐足球浪人愛德華伊奧丹尼斯古，無論做球員定教練，從未試過喺同一隊停留超過兩年，游走於羅馬尼亞、保加利亞同希臘之間，2022年擔任羅馬尼亞主帥，帶領球隊首名出線可算係佢生涯最大成就。

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