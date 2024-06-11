大戰前夕唔衰得　葡軍壯行色速食愛爾蘭

焦點熱身賽，葡萄牙主場硬撼愛爾蘭。葡萄牙日前「拍跳」收起隊長C朗搞到輸波，預計佢今場會復出，誓要用贏波為出戰歐國盃壯行色，而且佢哋主場例搶韁，愛爾蘭隨時半場都頂唔住，半場主勝有計。（周三凌晨2時45分開賽）

葡萄牙喺歐國外10戰全勝，前比利時國家隊教頭馬天尼斯成功樹立威信，佢亦利用近4場熱身賽試陣，但只得2勝2負，包括上場對克羅地亞，特登畀隊長C朗休息，不過祖奧菲歷斯、干卡路、拉菲爾利亞奧等又唔生性，頻頻失機，導致輸1比2，亦係葡軍歷史上首次輸畀「格仔兵」，認真失威。

至於C朗全場坐冷板，塊面仲黑過鑊撈，要知道大佬最緊要面子，出戰歐國盃前點都唔衰得，相信佢會復出領軍。不過話分兩頭，馬天尼斯都唔想臨出征有傷兵，相信佢哋都會快刀斬亂麻，早早鎖定勝局就收起主力，睇番葡軍近8次主場出擊，有7次上半場就已經取得領先優勢，今場勢必照辦煮碗。

另邊廂，愛爾蘭冇份參加歐國盃，現時任命奧沙為臨時教頭，呢位前曼聯後衞從未試過「擔正」，之前都係做助教之類，經驗尚淺，雖然接手3場獲1勝1和1負，但對手如比利時、瑞士等都係出副選居多，不足為信，造訪急於贏波反彈嘅葡萄牙，半場落後一啲都唔奇。

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