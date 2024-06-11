VNL香港站　多明尼加揭幕戰挫德國

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站） 周二（11日）展開，揭幕戰由多明尼加共和國大戰德國，最終多明尼加憑保娜、泰比雅和古恩合取49分，以局數3：1取勝。

VNL香港站向來大受球迷歡迎，揭幕戰於下午5時上演，雖然是平日上班時間，仍吸引不少球迷入場。已鎖定奧運資格、世界排名第11的多明尼加共和國，在香港站首場對世界排名低一位的德國，首局兩隊鬥得激烈，多明尼加「刁時」下僅勝26：24，第2局德國以25：21扳回一城，但多明尼加後勁凌厲，連勝兩局25：21、25：21，最終以局數3：1取勝。

多明尼加去年於奧運資格賽擊敗塞爾維亞和中國，以A組首名勇奪巴黎奧運資格，不過球隊於今季VNL表現令人大跌眼鏡，目前僅排第11位，隊長瑪迪表示今季球隊面對不少挑戰：「今季好艱難，因為我們有些主力受傷了，昨天又有個副攻手受重傷，新球員仍需要時間和其他隊友建立默契，我們肯定要繼續努力，希望勝仗能為球隊建立信心。」這位33歲二傳手即將第3次出戰奧運，她表示目前首要目標是專注VNL比賽，等待主力傷愈回歸。說到再次在香港比賽，瑪迪則開心地說：「這裡真的氣氛很好，多謝球迷的支持。」