【有片】德國兩主將爆衝突　多年交情一朝反目

歐國盃即將開鑼，東道主德國日前備戰期間，一對攻防主力魯迪格同富克洛爆發衝突，全部過程畀人影晒，呢個時候內訌，對爭標絕非好事。

德國傳媒報道，中堅魯迪格在操練中經常攔截司職前鋒嘅富克洛，本來好平常，但近日兩日埋身接觸較多，引發富洛克不滿，而今次衝突事件，就係魯迪格向富克洛一次粗暴攔截後，富克洛倒地不起，爆發口角怒罵對方，其後富克洛向魯迪格推撞，衝突升級。

兩人埋身發生推撞後，助教辛度華拿從中調停，富克洛表示結束操練，魯迪格仲未肯停止，向對方鼓掌，充滿嘲諷意味。

魯迪格同富克洛衝突片段：

兩人早前曾於歐聯決賽交鋒，魯迪格效力皇家馬德里，同效力多蒙特嘅富克洛正面對決，結果皇馬贏2比0捧盃。

德國傳媒稱，兩人過去並無不和紀錄，富克洛曾在一次訪問中大讚魯迪格係世界級後衞。而且兩人早在少年時代已經相識，同屬德國U19及U20隊友，兩人現時同樣31歲，若然因為咁多年交情一朝反目，不但可惜，更會對德國隊團結構成壞影響。