東方訪協和小學 傳授射門秘技

今季「中銀香港足動校園體驗計劃」最後一站，來到位於九龍太子道西的中華基督教會協和小學，壓軸出場的港超球隊為東方，盼望一班學生能夠從中獲益，並盡情享受足球帶來的樂趣。

東方今季陣容繼續以老帶新，造就多名年輕球員極速上位，加上巴科爾、丹尼爾等新援表現對辦，最終成績超出預期，更在「足總盃」成功封王。球隊是日派出助教羅志焜，連同4名本地球員黃浩然、余在言、馬希偉和柏拔出席校訪，與一班小學生打成一片。

5名東方職球員在足總主持人介紹下出場，新晉港腳余在言率先分享道早前出戰亞運的經歷，而今季表現大躍進的馬希偉，則教導小朋友要成為一名優秀進攻球員，最重要是具備膽色。經過一輪訪問後，眾人便進行大合照，之後一班小二、三年級學生在「Andy Sir」（黃浩然）帶領下，進行簡單跑步熱身。

正式訓練隨即展開，東方球員各司其職，分別站在場上角落，向學生傳授射門、盤球、傳球和足球步法等技巧，當中馬希偉更不遺餘力，親自落場傳球予小朋友起腳，毫無架子。最後來到鬥波環節，學生分成兩組出戰，成功在人數佔優下與東方踢成均勢。

為了阻止對方防守，身型高大健碩的後衞黃浩然更出動「超技術」，將一名小朋友抱起，場面相當搞笑。活動踏入尾聲，東方職球員向學生派發迷你足球、港超聯十周年紀念文件夾等紀念品，又大方送上簽名，相信各位皆度過了一個愉快下午。

看到一班小學生玩得相當投入，東方中場余在言表示十分開心：「呢啲年紀唔需要好嚴格操技術上嘅嘢，反而要多啲接觸唔同運動，培養興趣為主。見到大家呢日咁認真參與訓練，希望佢哋可以享受。」至於翁校長則指今次校訪，絕對令學生獲益良多：「同學透過接觸高水平足球員，除咗擴闊視野，仲可以知道職業球員嘅厲害，從而增加對足球嘅好感。」

中華基督教會協和小學

啟發潛能追求真善美

位於油尖旺區的中華基督教會協和小學，在1911年創立。學校奉行的教育哲學是「全人教育」，除培養青少年有優良品德、高雅情操與豐富學識外，亦致力啟發他們不同的潛能及興趣，務求讓學生在德、智、體、群、美、靈六育獲得均衡發展，追求真善美，活出豐盛人生。值得一提，男子足球隊曾於2022年「九龍南區小學校際足球比賽」中榮獲優異獎！