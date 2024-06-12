老細畀多次機會　坦哈格留任曼聯領隊

根據《每日郵報》、《太陽報》等英國傳媒爆料，曼聯新股東拉特克利夫經過兩星期考慮及評估之後，決定停止聘請新主帥工作，並將會同現任領隊坦哈格傾續約，向呢位54歲荷蘭名帥投下信心一票。

坦哈格仍有1年合約在身，據悉「拉Sir」之所以留用佢，主要有兩大因素，首先係曼聯喺英足盃決賽爆冷擊敗宿敵曼城，奪得冠軍，加上前一季捧英聯盃，坦哈格執教紅魔鬼2季，都有錦標落袋，足以抵消今季英超僅排第8位嘅差劣成績。

其次拉特克利夫近期曾經斟介前拜仁慕尼黑主帥杜曹執教，但雙方未能達成協議，呢位50歲德國籍教練日前更加決定休息一段時間，今夏唔會接手執教任何球隊。加上另一位目標人物基蘭麥堅拿已經同葉士域治續約，「拉Sir」考慮到難以聘請合適新領隊，寧願以不變應萬變，畀多次機會坦哈格。

事實上，傳奇領隊費格遜退休後，坦哈格屬於「後費Sir」時代，最高贏波率嘅曼聯主帥之一，同摩連奴一樣有58%勝出率，加上獲得兩項冠軍已有交代。再者，曼聯以往換帥後，成績亦冇明顯進步，所以拉特克利夫選擇先重組管理層，處理好轉會事務及財政工作，並畀坦哈格更多時間改造球隊。