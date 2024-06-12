「排球熱」洋溢紅館內外　排球嘉年華超滿Fun

【特約報道】「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」——排球嘉年華及紀念品攤位昨日起一連6日於香港體育館（紅館）門外舉行，市民除可透過大屏幕觀戰，更可在球迷區近距離一睹球星風采，同場還有美食、遊戲攤位，讓球迷感受這項排球世界大賽熾熱氣氛！

「八式」攤位夠貼題

排球嘉年華為免費入場，今日開放時間為下午3時30分至晚上11時，而明天（13日）至周日（16日）開放時間為中午12時至晚上11時。今屆嘉年華除了有球衣、毛巾等紀念品發售，更新增多個攤位，包括：讓球迷測試發球速度的「球速挑戰站」、不同國家的美食攤位以及 國際「八式」運動攤位等。其中國際「八式」運動攤位由學校及香港非牟利機構舉辦，有8個不同國家的特色遊戲供球迷參與。

「球迷區」可與球員互動

「球迷區」亦是不能錯過的焦點之一，比賽期間大屏幕將直播場內比賽，買不到門票的球迷可以在此觀看各場大戰。球迷更可在大屏幕旁區域排隊，比賽後有機會與球員互動，如想簽名合照，萬勿錯過！（註：惡劣天氣將另作安排）

賽程及嘉年華開放時間

日期及賽程 嘉年華開放時間

6月12日(三) 3:30pm-11:00pm

5:00pm 土耳其 Vs 泰國

8:30pm 巴西 Vs 波蘭

6月13日(四) 12:00pm-11:00pm

1:30pm 保加利亞 Vs 泰國

5:00pm 德國 Vs 巴西

8:30pm 多明尼加 Vs 土耳其

6月14日(五) 12:00pm-11:00pm

1:30pm 保加利亞 Vs 巴西

5:00pm 多明尼加 Vs 波蘭

8:30pm 中國 Vs 德國

6月15日(六) 12:00pm-11:00pm

1:30pm 多明尼加 Vs 保加利亞

5:00pm 波蘭 Vs 泰國

8:30pm 中國 Vs 土耳其

6月16日(日) 12:00pm-11:00pm

1:30pm 德國 Vs 泰國

5:00pm 土耳其 Vs 巴西

8:30pm 中國 Vs 波蘭