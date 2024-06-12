網球天王變博士！費達拿風趣演辭勉勵畢業生

當球迷注視在最近幾位網壇新世代的氣勢，傳奇人物費達拿在地球另一邊亦「發出Ace球」，被美國常春藤名校的達特茅斯大學頒授人文文學榮譽博士，並以網球人生勉勵畢業生爭取任何機會，向目標奮鬥。

這位前世界第1的瑞士天王向在場11000位嘉賓與學生，及數千名網上的觀眾發表令人難忘的畢業禮演辭，「真的，你不知道我有多興奮，其實這是我人生中第二次踏入大學校園，出於某些原因，給了我博士學位。」費達拿的開場白已令在場人士笑聲不絕：「我只是來這裡發表演說，但我可以以『博士』身份回家，這是一個相當不俗的獎金。」

「費達拿博士！這一定是我最意想不到的勝利。」這位擁有103個職業冠軍、包括20個大滿貫的網壇超級巨星，通過演講分享了個人在網球的經歷，與退休後對慈善及教育事業的點滴，費達拿說:「不費吹灰之力只是一個神話！在24年的職業生涯中，我不是靠天賦才取得今天成就，我通過很努力戰勝對手，我相信自己，但對自己的信心需要靠努力才能達到。」

另一點費達拿強調的是「生活比球場更大」，他還談到退役的想法，但他不太喜歡這個名詞，「我將退役視為網球的畢業。那麼我的時間有何用?首先作為父親，我要開車送兒子上學?與陌生人下棋？不是，我熱愛網球畢業生的生活。」42歲的費達拿用網球人生籲一班畢業生要捉緊機會，「如果你在瑞士或世界其他任何地方，有一天在街上看到我...即使是20或30年後...我或者已是滿頭白髮或無頭髮，希望你停一停我，跟我說是那一天我在果岭上...我是2024年你們一班的一員，我永遠不會忘記這一天，我知道你也不會。」

最後，這位網壇傳奇中的傳奇再向畢業生送上錦囊:「無論你選擇什麼比賽，都要全力以赴，爭取每一個機會，自由地玩，嘗試任何事，最重要是善待彼此並享受樂趣。」