5月份「最佳撲救」：深水埗李溢晉

効力深水埗的門將李溢晉「阿嘴」，憑上月11日(六)「足總盃」4強戰理文對深水埗，一記超快反應撲救，近距離擋出安尼亞狂揪，獲球迷投票選為【聚大金鳳特約】5月份「最佳撲救」。今次當選，亦令李溢晉在今季「年度最佳撲救」選舉中，有「11月」和「5月」兩個候選。

「可以再當選係好開心嘅事，每場波有機會守，都只係諗住一樣嘢，就係唔好畀人入波，同盡力幫球隊贏波，所以4強嗰場對理文，完場之後我真係好開心！仲有獎攞，感覺無得彈啦！」目前身在外地的「阿嘴」回憶道。

在剛過去的球季，深水埗由季初的魚腩，到在「足總盃」晉級路中化身巨人殺手，最後更在決賽與東方合演了一場可觀性極高的激戰。儘管最終只能在「足總盃」屈居亞軍，但表現卻贏盡掌聲，贏得各方認同。「當初加盟深水埗，都係想睇吓離開咗一排嘅自己，仲有無能力喺港超聯立足。初頭的確唔多順利，搞到有啲灰心，但踢來戰績愈嚟愈好，整個經歷令我成長咗好多，希望累積到嘅一點一滴，之後可以起到作用。」據「阿嘴」透露，獲得「足總盃決賽最佳球員」的他，至今仍未有收到來自任何一隊的Offer，繼續「等運到」：「冇得強求或者怪邊個，我今日面對嘅困局，唔多唔少都係自己攞嚟，要承擔番個結果。但我唔會咁易放棄，只要有機會我一定會繼續踢來去。

在「年度最佳撲救」共有兩個候選的「阿嘴」表示，十分感謝球迷對其支持，以及教練「陳Sir」(即深水埗主帥陳浩然)同教練團之信任，讓他有機會去表現自己。「最後我想借機會多謝我屋企人，多謝佢哋對我無條件嘅支持。」李溢晉感觸地說。

【聚大金鳳特約】：每月最佳撲救

8月．伍瑋謙（冠忠南區）

9月．雲天樂（香港U23）

10月．麥梓軒（晉峰）

11月．李溢晉（深水埗）

12月．雲天樂（香港U23）

1月．錢兆琛（大埔）

2月．石皓心（傑志）

3月．林駿杰（均業北區）

4月．奧利斯（標準流浪）

5月．李溢晉（深水埗）