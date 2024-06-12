5月份「最佳金球」：大埔李家豪

大埔右後衞李家豪，憑上月18日晉峰對大埔的「中銀人壽香港超級聯賽」中，一記右路左腳勁射，獲球迷選為【聚大金鳳特約】5月份「最佳金球」。除獎座外，「家豪」還趕上「年度最佳金球」選舉的尾班車。

「開心得嚟又有啲意外！」「家豪」簡單直接道出其當選感受。「其實我覺得神田夢實同蔡立靖嘅入球仲靚，不過可能啲迷見我用左腳射入，加多兩分難度分畀我啦！哈！哈！但其實我自細就有練埋左腳，雖然稱唔上完全嘅『雙槍將』，但我嘅左腳係有基本嘅射球能力嘅。點都好，呢一球已經取代咗我自己心目中『李家豪最靚入球第1位』。」李家豪笑說。

大埔今季在復出的「堅Sir」李志堅領軍下，最終壓倒東方和傑志成位聯賽亞軍，表現贏盡掌聲。對此，「家豪」認為「堅Sir」確實擁有非一般教練能及的「能力」，他說：「『堅Sir』令到隊波每一個球員落到場，都會交出100%，甚至200%去完成比賽，點做到我唔識講，但佢真係做到！」

對於能夠獲獎，「家豪」謂希望藉機會公開多謝老闆：「如果佢唔繼續搞，我都冇機會入波畀大家睇啦！所以一定要多謝佢。」「家豪」亦十分感謝大埔全體職、球員，他謂：「球隊內部氣氛好，大家由練波到比賽，成日都好開心嘅，呢樣嘢非常難得，係靠大家一齊去建立同維繫嘅。」

「至於冇公開多謝嘅人，我會私底下再多謝佢哋......。」「家豪」補充道。

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月．劉智樂（標準流浪）

9月．查理史葛（傑志）

10月．陳傲軒(冠忠南區)

11月．里奧（港會）

12月．伊巴謙（標準流浪）

1月．林樂勤（均業北區）

2月．趙聡悟（冠忠南區）

3月．林樂賢（晉峰）

4月．陳耀祖（標準流浪）

5月．李家豪（大埔）