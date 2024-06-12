巴西「獨臂女乒」戰巴黎雙奧運　譜寫歷史　

距離巴黎奧運尚有40多天，至今為止，只有一位乒乓球運動員可同時參加夏季奧運會及殘奧會，不過，今夏在巴黎這個數字將會改變。

今年28歲的巴西「獨臂女將」般娜阿歷山大（Bruna Alexandre）已成功取得巴黎奧運的參賽席位，將成為史上第二位可以參加夏季奧運會及殘疾人奧運會的運動員。當然，巴西奧委會仍有最終的決定權，以決定般娜是否可以代表出戰。

已擁有3面殘奧獎牌的般娜阿歷山大，有機會成為波蘭球手Natalia Partyka之後，第二位同時參加奧運及殘奧的運動員，而後者過去曾4次參加奧運會及6次爭逐殘奧。

「我一直都視Natalia Partyka為追趕的目標，現在我仍然受到她的激勵，她開創了乒乓球的歷史，她既能參與奧運會，也可以出戰殘奧會。」般娜阿歷山大是於出生不久，因血栓的原因令她要截肢，從此失去了右臂；然而身體殘障並沒有困擾她，在這28年裡她已習慣沒有了右臂生活，並且成為了一位模範。

「我很高興能夠代表殘疾人表明一切皆有可能。」她接受訪問時表示:「我認為這...讓我更想繼續追求夢想，不僅是考慮自己，也是為了所有殘疾人。」她有一個夢想：「我希望有一天這將成為世界上的常態:一個殘疾人與一個擁有雙臂的人比賽，無論殘疾如何。」

般娜阿歷山大從7時開始打乒乒球，11歲入選巴西國家隊，因為只有一個膊頭，初練乒球時她難以掌控協調及平衡，但其後她練習其他運動，包括巴西人喜愛的五人足球及滑板等，令她在乒乓球運動上逐漸適應。

玩滑板就是要讓身體練習平衡，而她也參加了常規乒乓比賽，當中的經驗亦有助鍛煉，過去她曾兩次奪得巴西常規乒乓球賽的全國冠軍。「今天我在平衡感上已完全沒有問題，我能接到每一個球，或可能會跌倒，但我能接到球，我可以像有兩個膊頭的人一樣發球。殘障不算什麼，我們什麼都可以做到。」

對於進軍巴黎的展望，她坦言:「奧運會的速度要快得多，打殘奧會可能會輕鬆一點，我希望能參加奧運，也希望在殘奧上贏得金牌，我在東京殘奧獲得一面銀牌，但看到自己愈來愈進步。」下月的巴黎奧運及殘奧會，不仿為這位「獨臂姑娘」打打氣。