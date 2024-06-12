【歐國盃前瞻：F組】C朗仲有貨　葡萄牙首名冇甩拖

歐國盃F組，葡萄牙同組其餘對手世界排名均喺35名以外，平均實力係6組之中最弱，而且葡萄牙於外圍賽10戰全勝，射入36球只失2球，極具場上統治力，首名出線非常穩陣。格魯吉亞經驗實力俱不足，捷克青黃不接問題嚴重，土耳其次名機會大。

葡萄牙2016年捧走歐國盃，但當年7場賽事，有5場法定時間打和，包括小組3連和以其中一隊最佳第3名出線，今屆相信情況將大有不同。

球隊繼續擁有鬥心極強嘅球王基斯坦奴朗拿度，但其餘大軍位置，原則上都於球會獨當一面，肯定有正選之餘，仲隨時係可以成為扭轉局勢嘅球員，貝拿度施華嘅盤扭入球、般奴費南迪斯嘅遠射同校炮、拉菲爾利亞奧嘅爆炸力，同後防嘅魯賓戴亞斯及祖奧簡斯路助守助攻，葡萄牙戰力超班。

舊年換上馬天尼斯之後，葡萄牙成績穩步上揚，雖然佢篤信名牌，講到明第6次參賽嘅C朗有態一定會用，但呢個穩陣做法，確係應付粒粒皆星嘅葡軍嘅最佳策略，而且葡萄牙籤運唔錯，順利首名出線後，要到4強先會遇到另一支小組冠軍，葡萄牙或者有望重溫2016年奪冠嘅美夢。

馬天尼斯戰術奏效放膽攻

馬天尼斯執教比利時嘅時候，世界排名上到第1，但始終同錦標無緣，主要係比利時冇前鋒可用，自2023年上任葡軍主帥後，佢嘅戰術明顯收到效用，外圍賽10戰入36球，預料決賽周都會主攻。

【捷克決賽周常客偶有佳作】

捷克自獨立以來，由1996年一屆歐國盃開始，從未缺席過決賽周，今季助利華古遜大放異彩嘅柏德列舒希克，以及韋斯咸中場湯馬士蘇錫克，將會係球隊晉級希望。球隊外圍表現無甚霸氣，能否出線要看對土耳其一仗戰果，不過捷克上屆同樣係被睇淡之下殺入8強，今屆或者繼續有神來之筆。

夏錫前足總主席頂硬上

前領隊舒哈維帶領捷克取得決賽周資格後突然劈炮，夏錫今年1月先至走馬上任。夏錫於2009年曾擔任捷克足總主席，自己宣布兼任領隊，當年教咗5場3勝2和又交出帥印，之後去中東搵食。

【土耳其三線平均進攻點多】

今屆歐國盃主辦權之爭，正正係6年前土耳其爭輸畀德國，更累積4次申辦都唔成功，箇中原因係大賽成績一般。土耳其喺過去兩屆歐國盃決賽周，都無法晉級淘汰賽，6場分組賽更輸咗當中5場。不過球隊今屆於外圍賽，力壓克羅地亞及威爾斯奪得首名，14個外圍賽入球更由12名球員取得，呢啲數字說明，佢哋今屆有能力行得更遠，要用成績摑歐洲足協一巴。

蒙迪拿儲足經驗有料到

球員時代綽號「飛機仔」嘅蒙迪拿，曾經執教過費倫天拿、森多利亞、AC米蘭及西維爾，喺2021至2023球季，蒙迪拿轉戰土超執教阿達納鐵路，助球隊獲得歐洲賽資格，從而獲土耳其足總賞識，於2023年10月接任土軍領隊。

【格魯吉亞新丁注定陪跑】

格魯吉亞係今屆歐國盃決賽周唯一新丁，佢哋喺附加賽以互射12碼擊敗希臘，獲得決賽周入場券足以令舉國歡騰。格魯吉亞位處歐亞中間，1992年選擇加入歐洲足協，經過8次外圍賽失敗，呢個只有374萬人口嘅國家終於圓夢，首度闖入決賽周，對住3支擁有優良歐國盃歷史嘅勁旅，相信目標係避免做「三零部隊」。

沙洛法國少帥忽然上位

球員時代於拜仁慕尼黑征戰多年嘅前法國國腳沙洛，教過法國青年軍同波爾多，2017年做過幾場拜仁看守領隊後就冇嘢撈，2021年2月格魯吉亞國家隊突然宣布聘用佢。

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