意大利新王仙拿成為ATP史上首位意大利籍的世界「一哥」，周三(12日)帶著榮譽返到老家塞斯托，這位22歲的年輕球手受到大批媒體和當地居民的熱情接待。

滿載榮譽衣錦還鄉的仙拿表示：「回到我出生、兒時成長的地方，總會有一種奇妙而又特別的感覺。這次回來我能感覺到家的溫馨，讓我對自己的家鄉感到非常興奮及自豪。能回饋這個美麗的地方，真是太棒了！」他又回憶道：「每當我回家時，我腦海中會不斷浮現出我小時候和朋友們一起玩耍的時光，尤其是去滑雪的日子。」

仙拿成為自1973年計算世界排名以來，首位登上網球巔峰的意大利選手，他心懷感激：「我知道意大利的反應會很熱情，他們給了我很多能量，尤其是在我掙扎迷茫的時候，很高興能與他們和所有支持我的人分享這一刻！」他續道：「我一直期待著回饋那些幫助過我的人，與他們分享成功。現在我們能夠達到每個球員的終極目標、與全國分享這個得來不易的『世一』，我感到無比美好。」

回鄉的仙拿在一個特別的歡迎儀式上，接受包括塞斯托市市長Thomas Summerer在内的當地官員厚待。他成為了首個在家鄉的金書上簽名的人，而該金書是塞斯托市在最特殊的活動才會使用的，他此番成就足以在家鄉青史留名。