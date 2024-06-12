VNL香港站　泰國硬撼「世一」土耳其有驚喜　贏得掌聲

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站），一連六日於香港體育館舉行，上季冠軍兼現時世界排名第1位的土耳其周三（12日）大戰排名第13的泰國，後者毫無懼色，落後兩局下仍頑強抵抗，更在第3局一度領先多達6分，但土耳其始終實力更勝一籌，終以局數3：0取勝。

世界「一姐」土耳其香港站首場迎來世界排名第13位的泰國，兩隊各有不少粉絲舉牌、持旗支持，聲勢不相伯仲。土耳其攻力強勁，憑華嘉絲和芭拉甸各轟9分，連勝兩局25：17、25：17。第3局泰國展開反擊，運用多變戰術打出9：5，迫使土耳其喚暫停。土耳其主力華加絲此局發揮未如理想，戰至落後5：11時被換走，土耳其亦找回節奏，身高1米95及1米85的卡拉古和卡歷攔網出色，接連攔下泰國扣球，為球隊追回不少分數。泰國尾段失誤增多，未能把握領先優勢，再以17：25告負。

今場勇奪14分的土耳其主攻手芭拉甸賽後總結，球隊今場靠穩健的防守致勝：「今場我們的防守做得很好，因為泰國今場其實改變策略，打法和以往不一樣，對泰國總是很有趣的比賽。第3局落後，其實頗正常，因為我們每場轉換不同球員，需要時間適應，最後很開心可以贏到泰國。」

上季效力日本球隊黑部水精靈的泰國球員賓比查雅，大讚球隊今場鬥心十足，對世界第一獲益良多：「好開心可以對土耳其，她們是世界第1球隊，我們沒甚麼可輸，所以第3局就拚盡所有，結果開段是打得不錯，可惜之後對手打出很多強勁發球，改變了戰局。不過都好感謝香港和泰國球迷的支持，今天我的表現不太理想，希望之後的比賽可以有更佳發揮。」

25歲的賓比查雅是泰國杭州亞運銅牌功臣之一，自然成為一班泰國球迷的寵兒，完成訪問後她隨即與球迷合照和簽名，相當親切。