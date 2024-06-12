皇馬孖寶落場添火力　巴西夠贏美國

巴西將於國際熱身賽作客美洲盃主辦國美國。「森巴兵團」上場試陣情況下照贏墨西哥，所有球員都準備就緒，加上美洲盃臨近，今場會派班主力落場保持狀態。美國上場對住哥倫比亞都慘負1比5，級數明顯輸蝕，加上近4次對賽，巴西全部贏美國兩球或以上，巴西讓一球／球半，上盤放心捧。（周四早上7時開賽）

巴西舊年世盃外3連敗後，臨時教練迪尼斯被炒，今年1月正式請嚟前聖保羅主帥杜利華祖利亞，呢位「巴西哥迪奧拿」接手後球隊迅速反彈，3月熱身賽擊敗英格蘭同踢和西班牙，上場對墨西哥主力出擊，領先兩球下雖一度被追和，但喺補時仍憑剛加盟皇馬嘅17歲新星恩迪克攻入絕殺球，可見一班球員戰意十足。

今次美洲盃係杜利華祖利亞上任後首項國際大賽，自然唔可以失威，雖然王牌尼馬受傷缺陣，但前線仍有雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯，預計呢對皇馬孖寶今場都會上陣，拍住波圖中鋒法蘭斯高艾雲尼臣踢3箭頭，要攻破美國防線可謂綽綽有餘。

美洲盃東道主美國會在分組賽對玻利維亞及烏拉圭兩支南美球隊，今場熱身賽對巴西係最佳檢閱，不過佢哋上場對哥倫比亞慘敗1比5，反映球隊同南美一線勁旅實力有段差距，對住「森巴」睇怕要再交學費，輸兩粒屬最低消費，上盤抵玩。

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