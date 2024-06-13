「Logo爺」謝利韋斯去世　動作剪影成NBA標誌

NBA湖人傳奇球星、外號「Logo Man」的謝利韋斯（Jerry West）去世，享年86歲。他於美國時間周三（12日）早上，在家中安詳離世。謝利韋斯的的運球動作是膾炙人口的NBA標誌的原型，同時他亦是NBA歷史上唯一一位以敗者身份獲得NBA總決賽MVP的球員（1969年）。對於謝利韋斯離世，勒邦占士等球星紛紛悼念。

謝利韋斯不但是一名出色的職業籃球員，更曾擔任教練及球隊經理，他在1960年代出道及冒起，當年選秀以第2順位「榜眼」加入湖人，生涯14個球季都效力湖人，場均可以貢獻27分、6.7次助攻。他兼且14次入選全明星賽。1969年，謝利韋斯膺得為總決賽最有價值球員。但等到3年後，才贏得個人首枚冠軍指環。

1974年退役後，謝利韋斯擔任過湖人隊的總教練，亦出任湖人、灰熊的總經理以及勇士的董事局成員等職位，在他擔任管理層期間，戰績亦相當輝煌，先後8次贏得總冠軍。

「我的導師，我的摯友，希望我能繼續令你感到驕傲，我會懷念你。」勒邦占士表示：「我會記着與你的對話，願你在極樂中好好休息，我向你的家人致以最深切慰問，永遠愛你。」