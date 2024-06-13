世盃外　「大港腳」初體驗　馬希偉：想穩定入選

剛完成次圈世盃外圍賽的香港男子足球代表隊，周四（13日）抵港，在今個國際賽期首度入選「大港腳」，就兩度獲派上陣，兼取得1個「士哥」的馬希偉（Timmy），揚言來季會努力表現自己，爭取長期成為港隊一份子。

港隊日前完成作客與土庫曼打和一役後，經曼谷轉飛香港，一眾「大港腳」於下午1點前步出接機大堂，除了安永佳、米高及茹子楠等外流兵，返回所屬球隊報到，大部分效力港超的球員亦隨隊回港，包括葉鴻輝、艾里奧、胡晉銘及鐘樂安。

在今個國際賽期首度入選「大港腳」的馬希偉，在兩場賽事皆有上陣，其中主場對伊朗一役首度為港隊上陣就取得處子球，他對能夠在連續兩場國際賽上陣，感到意外：「我本身預計自己可能到完場前先有得出，點知兩場都可以踢之餘，對伊朗嗰場仲打到正選，好多謝教練咁信我。」

Timmy經過這兩場國際賽後，得到不少球迷稱讚，但他強調自己不會自滿，會繼續尋求進步，務求日後能夠穩定成為「大港腳」一員：「始終港隊今次有幾位主力，因為唔同原因踢唔到，先令我入選，所以下季要keep住有表現，得到教練注意，長期做『大港腳』」

港足在「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈」E組6戰，共取得2分，中場主力陳俊樂總結時，對球隊主場兩度攻破伊朗大門，感到驚喜：「我哋真係好想贏到土庫曼，但首循環有咁多機會把握唔到都冇辦法，好彩喺主場入到伊朗兩球，總算有交代。」至於足總早前公布作客土庫曼之決選名單，顯示鐘樂安未有所屬球隊，他是日回應指自己未與任何球隊簽約，對任何邀請持開放態度。