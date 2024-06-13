一山不能藏二虎？德國兩大天才自信「過電」

德國今屆被視為奪冠熱門，兩大新星穆斯亞拿同科利安華迪斯冒起係原因之一，問題係佢哋都屬於鍾意上腳同創造嘅「大腦型」球員，令人擔心德國一山不能藏二虎。不過兩位天才就自信可以「過電」，甚至表明想喺球會都做隊友添！

穆斯亞拿係拜仁慕尼黑嘅進攻核心，而科利安華迪斯就係利華古遜進攻樞紐，兩人踢法相近，喺國家隊有「重疊」憂慮，不過佢哋日前出席記招，就話唔擔心共存嘅問題。科利安華迪斯表示：「我哋都想贏冠軍，要做到就需要對方幫手，我哋對足球有嫌好多睇法，而且會不斷尋求解決比賽嘅方法。」

穆斯亞拿進一步表示兩人已有良好默契：「我哋唔單止踢波夾，就連年齡同興趣都好接近，佢打乒乓波好叻，而我就打籃球好啲，我哋配合得好好。喺足球場上，我哋要選擇合適嘅時間去扭波，有時就要踢得簡單一啲。」

有傳聞話拜仁慕尼黑打算高價收購科利安華迪斯，21歲嘅科利安華迪斯亦「樂意」同穆斯亞拿做隊友：「我哋依家喺自己球會都好舒服，但大家都成日講笑，話終有一日會喺球會做隊友，將會係一件好正嘅事情。」