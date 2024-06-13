歐國盃掀熱潮　「陳7」陳偉豪大談心水

四年一度的歐洲國家盃將於香港時間周六（15日）凌晨於德國揭戰幔，為讓球迷感受盛事氣氛，adidas在尖沙咀舉行「終極主場」活動，與球迷一同迎接足球熱潮，「陳7」陳肇麒和陳偉豪兩位本地足球名將，今日（13日）到現場宣傳活動，不忘預測冠軍熱門。

前港隊射手陳肇麒將以評述員身分「參與」比賽，當談及心水球隊時，「陳7」希望西班牙及葡萄牙能夠有一番作為：「今屆睇好西班牙，特別希望射手艾華路莫拉達有好表現。其次是葡萄牙『C朗』，佢年紀唔細，我諗大家都要珍惜佢仲喺球場比賽嘅時光。」「陳7」亦指出球隊間的化學作用相當重要：「當陣中有一個好強嘅球員，但如果整體配合度唔高，其實是比較難去爭冠軍，例如近期比較突出嘅法國隊，佢哋大賽踢得特別好，而英格蘭個人能力都好強，但睇得出佢哋嘅默契一般。」

前港隊隊長陳偉豪就預計法國和德國會師決賽：「預測決賽好大機會係法國對德國，德國相對較穩定，班底有豐富大賽經驗，整體實力平均同有機動性，今屆仲要係東道主，相信佢哋同法國好有希望爭冠軍，而英格蘭陣容都好後生，可能會有驚喜。」