賽馬足球圈中人貼冠軍　英意法各有捧場客

歐洲國家盃今晚開鑼，英格蘭同法國冠軍賠率分列大、次熱門，正所謂各有捧場客，各位朋友又睇好邊隊呢？本地馬圈同球圈人士同樣大把球迷，艾兆禮、羅富全、林嘉緯同顏卓彬，同大家分享佢哋嘅心水選擇！

馬會公司騎師艾兆禮 必撐家鄉意大利

「我當然支持家鄉意大利啦！貴為衞冕球隊，加上前年無緣世界盃決賽周，今屆一定會喺歐國盃爭取成績。依家嘅意大利國家隊，雖然後防已經改朝換代，但有世界級龍門基安盧當拿隆馬把守最後一關，防守上一定唔會有太大問題；中前場球員質素亦唔差，近期熱身賽成績又幾好，今屆歐國盃絕對可以畀到驚喜大家。」

練馬師羅富全 睇好三獅破錦標荒

「我支持大熱門英格蘭！佢哋上屆決賽12碼飲恨，到今時今日都未贏過歐國盃，對上一次攞大賽冠軍已經要數到1966年嘅世界盃，今屆又被視為大熱門，點都要威番次啩！加上喺外圍賽不敗，決賽周分組賽對手實力又一般，分組賽大把喺手，可以做調整打淘汰賽。英軍三線實力平均，近年又有好多年輕球員彈起，整體嚟講陣容係近屆最強，相信佢哋可以打破錦標荒。」

標準流浪教練林嘉緯 法國勝在夠穩定

「今屆我會撐法國，感覺陣容上比較平均，亦有大賽嘅爭冠經驗，最重要嘅係法國畀到我一種穩定嘅感覺，呢一樣係大賽非常需要嘅條件。另外都鍾意英格蘭同克羅地亞，英格蘭當然係情意結，自己都比較鍾意睇英超，哈哈！佢哋近年的確人才輩出，實力強橫，可惜仍然有啲海鮮波，好似啱啱熱身賽都輸咗畀冰島，反映佢哋嘅實力仲未去到『十拿九穩』，相比下法國似乎穩陣好多。」

香港隊中場顏卓彬 英格蘭3線齊腳又有態

「我最睇好英格蘭，因為佢哋幾個前鋒好似哈利卡尼、菲爾科頓，同埋高爾彭馬，喺啱啱完咗嘅球季，表現都係好好，狀態大勇嘅，加埋中場同後防線都有好高素嘅重心，三線實力係非常之平穩。次選我會揀德國，佢哋打大賽特別醒神，同埋卻奧斯掛靴前最後一次代表國家隊，全隊鬥志肯定唔成問題，同樣值得捧場。」