VNL香港站　巴西力挫德國延續「不敗金身」　

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」香港站（VNL）周四（13日）續於香港體育館進行，世界排名第2位的巴西鬥排名第12的德國，前者憑隊長嘉比狂轟28分、以及羅莎瑪莉亞和祖莉亞分別取15和14分，以局數3:1再取一勝，成功保持今季不敗紀錄。另外，土耳其則反勝多明尼加共和國。

今季唯一在分站賽全勝的巴西開場就展現出強者氣勢，派出曾3次參戰奧運的瑪姬絲及強力主攻手嘉比，迅速以25:20取下首局勝利。第2局德國嘗試咬緊比分，惟然未能應對敵方攻勢22:25再失一局。第3局德國隊調整狀態，在落後兩局壓力下反撲，並由隊長史迪高和艾絲美亞各取6分、成功贏25:21扳回一局。到關鍵的第4局兩隊越鬥得激烈，巴西隊長嘉比發威，一度領先6分，其後德國憑多次出色的攔網將比分追至23分平手，更打至「刁時」，但最終巴西以26:24再下一城，以局數3:1奏捷。

土耳其反勝多明尼加共和國

取勝功臣之一的巴西主攻手羅莎瑪莉亞賽後謙言：「這是一場相當有難度的比賽，我們非常專注，不斷在比賽中學習，應付對手的攻勢，很開心我們再一次成為勝者。」而今仗取得3個「ACE」分數的祖莉亞發揮同樣出色，對於德國最後一局反撲更進入「刁時」，她說：「對手比想像中難纏，但在關鍵時刻，我們絕對相信能扭轉比賽。」

巴西隊教練表示：「經過很多高強度比賽，隊伍整體狀態比較疲憊，我們有試著換不用的球員下場比賽，尤其是一些新人，加深隊伍的輪替，讓主力得到適當的休息，而最後我們也成功地贏下比賽。」

尾場世界「一姐」兼上屆冠軍的土耳其對陣世界排名第8的多明尼加共和國，前者開場先輸一局17:25。土耳其後勁凌厲，憑卡拉古、芭拉甸和華加絲全場合轟47分，連贏3局25:15、25:17、25:18，最終以局數3:1取勝。