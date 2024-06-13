馬特拉斯+皮利斯　齊撐法國奪冠

馬特拉斯：在今屆歐國盃我看好兩大熱門，法國和英格蘭。首先是法國，在我看來，他們人才鼎盛，至少有30至40名同等水平的球員可以在其他國家隊擔任正選，而且他們目前擁有世界上最強的前鋒基利安麥巴比，戰力可靠。

英格蘭則是一支非常年輕和有才華的球隊，唯一變數是在大賽中往往抵受不住奪冠的壓力。在英法之後我會列意大利、西班牙及葡萄牙為次選奪冠熱門。意大利贏得了上屆歐國盃，因此他們必定全力爭取衛冕，西班牙和葡萄牙則是我認為近期在表現上比意大利更好的球隊。

至於東道主德國的表現最近也改善了不少，他們有不少天才橫溢的球員，但來自主場球迷的壓力，會否影響他們的表現也是未知之數。

皮利斯：今屆歐國盃冠軍熱門當然是法國。他們擁有一支非常優秀的陣容，有很多球員在今季國內聯賽和各種盃賽中取得巨大成就。除此以外，他們也有在大賽中奪冠的豐富經驗，所以對我來說顯然是稍勝一籌的球隊。

與此同時，球迷也需要關注擁有主場之利的德國，而英格蘭也擁有很多高質素的球員，也許今次真的輪到他們發威。此外，其他頂級國家如西班牙、意大利、比利時、葡萄牙和荷蘭亦將很難被擊敗，經驗豐富的克羅地亞也總能於大賽決賽周有出色表現，值得留意。