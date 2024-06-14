馬特拉斯：德軍揭幕戰冇甩拖

蘇格蘭將是東道主德國在今屆歐國盃決賽周遇到的第1個對手，同時也是揭幕戰的其中一個主角。每個人都期待德國輕鬆取勝，但我不會低估蘇格蘭，皆因蘇格蘭絕對不會輕易言敗，所以對德國來說，今場可能是一場棘手的比賽。

尤其在首場比賽，東道主往往會面臨額外壓力，而且當外界都預計德國會輕鬆贏得這場比賽時，同時也意味著球隊會承受更多的額外壓力，換言之，蘇格蘭絕對有條件可以踢得更無拘無束。

如果蘇格蘭想爆冷擊敗德國，關鍵在於中場核心位置上的發揮，約翰麥甘尼和麥湯米尼都是充滿耐力的全能奔跑型中場球員，他們今季在球會度過了一個精彩的球季，並且對如何後上入楔取得入球，有着敏銳的洞察力。

然而，他們二人將面對德國的中場大師卻奧斯。我認為卻奧斯才是球場上真正的領導者，並希望以一個精彩難忘的歐國盃之旅，來結束自己的職業球員生涯。他將利用他所擁有的寶貴經驗，就像我們在皇家馬德里看到的那樣，幫助其隊友完成這場重要的比賽，因此，我認為德國能夠在這場比賽中脫穎而出。

我認為德國在進攻位置上，擁有更多具實力的球員如夏維斯及穆斯亞拿，這將會令他們可以贏得揭幕戰。