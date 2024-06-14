李寧冠名贊助「2024至2026李寧香港公開羽毛球錦標賽」

2024至2026李寧香港公開羽毛球錦標賽冠名贊助簽約儀式 （左二） 中國香港羽毛球總會有限公司會長湯恩佳博士 SBS, MBE, DBA、 （右二） 李寧公司創辦人及董事長李寧先生、（左一）中國香港羽毛球總會有限公司主席湯偉倫先生BBS, MH, JP 、（右一） 李寧公司執行董事李麒麟先生。（相片由中國香港羽毛球總會提供）

【特約報道】中國香港羽毛球總會欣然宣佈2024至2026香港公開羽毛球錦標賽榮獲中國領先的體育品牌企業李寧（中國）體育用品有限公司冠名贊助，及成為「指定器材供應商」。雙方昨日（13日）假奧運大樓董事局會議廳舉行為期3年的冠名贊助簽約儀式，並將賽事正式命名為「李寧香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500」。

出席簽約儀式的嘉賓包括中國香港羽毛球總會有限公司會長湯恩佳博士SBS, MBE, DBA、李寧公司創辦人及董事長李寧先生、中國香港羽毛球總會有限公司主席湯偉倫先生BBS, MH, JP、李寧公司執行董事李麒麟先生、李寧（中國）體育用品有限公司代表，以及中國香港羽毛球青少年代表隊成員等。

中國香港羽毛球總會會長湯恩佳博士SBS, MBE, DBA表示十分榮幸首次獲得中國領先體育企業-李寧公司冠名贊助。羽毛球長年高居中國香港最受歡迎體育項目前列。相信在李寧公司的支持下，羽毛球運動會更興盛、更上一層樓。

李寧香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500

2024至2026年的李寧香港公開羽毛球錦標賽分別於2024年9月10至15日、2025年9月9至14日、2026年11月17至22日舉行。本賽事屬世界羽毛球聯會世界巡迴賽其中一站，每年來自二十多個國家和地區，約二百多名頂尖羽毛球精英，包括奧運會及亞運會等獎牌得主，將會雲集香港競逐香港公開賽最高殊榮。

關於香港公開羽毛球錦標賽

中國香港羽毛球總會由1982年起，共舉辦33屆「香港公開羽毛球錦標賽」。2004至2006年期間，該項錦標賽獲提升至六星級世界級賽事，總獎金高達25萬美元。由2007年起，賽事獲世界羽毛球聯會納入超級賽系列，因此又名為「香港公開羽毛球超級賽」。2018年，世界羽聯將「世界超級賽」重新命名為「世界巡迴賽」，而香港公開賽獲選為「超級500」賽事。香港公開羽毛球錦標賽獎金總額持續上升，由2012年增至35萬美元，到2016年遞增至40萬美元，及至2023年賽事總獎金將進一步增加至42萬美元，屢創總獎金額紀錄新高，令賽事更具吸引力。

香港公開羽毛球錦標賽由2005年開始成為一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，標誌著緊張、精彩、刺激的大型體育活動。

關於李寧

李寧有限公司是中國領先的體育品牌企業之一，以經營李寧品牌專業及休閑運動鞋、服裝、器材和配件產品為主，擁有完善的研發、設計、製造、市場營銷及零售管理能力，目前已建立起行業領先的全渠道銷售網絡以及供應鏈管理體系。李寧公司致力於成為源自中國並被世界認可的，具有時尚性的國際一流專業運動品牌企業。