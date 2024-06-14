必睇！馬特拉斯+皮利斯　拆解小組首名及一二名！

A組

馬特拉斯：我認為A組將由德國隊獲得小組首名，鑑於主場氣勢，我認為從揭幕戰開始他們就會表現強勁。然後，我認為瑞士隊將會次名出線，他們擁有幾名在大聯賽踢球的球員並具備了應付國際大賽的心理質素。

B組

馬特拉斯：我認為B組是最難預測的一組，但西班牙是最有希望首名出線的球隊。他們近來的比賽踢得很好，已經充滿大賽經驗，陣中同時擁有年輕和富經驗球員的良好組合。在西班牙身後，我也看到意大利晉級的機會，皆因作為衛冕冠軍，其他球隊都必定會尊重並敬畏他們，而他們也擁有優秀的球員，因此意、西兩軍，應可順利奪得首次名而回。

C組

皮利斯：我預計英格蘭將會取得小組首名。即使有一些球員剛從傷病中恢復過來，他們也有一個非常強勁的陣容。在經歷最近幾次大賽的優異成績卻未能奪冠後，領隊修夫基或許會受到一點壓力。中場祖迪比寧咸雖不是英格蘭隊長，但可以成為他們於球場上的真正領袖。另外，基於過去幾年中擁有良好的大賽戰績，我預料小組次名將會是丹麥。

D組

皮利斯：法國將會首名出線，不過我認為過程不會太輕鬆。奧地利欠缺巨星壓陣，但整體實力非常強大，而且是一支鬥志鮮明的球隊，並且擅於製造意外驚喜予球迷。另外，荷蘭也是一支優秀的球隊，他們在度過了艱難的幾年後，現在處於一個很好的位置，儘管相對較低調，但我確信他們已經做好戰鬥的準備。正因如此，另一支直接晉級球隊我會選擇荷蘭。

E組

皮利斯：比利時應該是這個小組的出線大熱門。然而，由於不少人批評他們近年來沒有像英格蘭「黃金一代」般發揮出球隊應有的潛力，故這支歐洲紅魔將承受很大壓力。至於其他3支球隊將爭奪次名出線席位，我認為將會勢均力敵，我傾向相信烏克蘭能夠突圍而出，皆因我感受到他們有強大的團結精神，這將可以帶領他們晉級16強。

F組

馬特拉斯：我認為葡萄牙和土耳其是F組明顯的出線大熱，葡萄牙除了擁有C朗之外，還有一大批高素質而且個性鮮明的中前場球員，因此是這個小組的首名出線熱門。至於土耳其，他們由意大利主帥蒙迪拿執教，他帶領下的球隊踢得非常好，而且了解周遭的環境和土耳其人的心態，所以他一定能夠幹出一番好成績。