意國光榮傳統　下位「偉大左後衞」迪馬高

肩負衞冕歐國盃重任嘅意大利將於周日(16日)凌晨B組第一擊對阿爾巴尼亞，國際米蘭球員成為「藍衣兵團」重要力量，費達歷高迪馬高更被譽為可繼承意國光榮傳統，成為下一位「偉大左後衞」，將扮演爭標關鍵角色。

意大利史上出現唔少傳奇左閘，范察堤、卡布連尼、馬甸尼固然係殿堂級人物，格羅素由名不經傳，變身2006年世界盃奪冠功臣成為佳話。意大利捧上屆歐國盃冠軍，當時左閘史賓亞蘇拿演出亦令人眼前一亮，兩次當選比賽最佳球員，可惜佢今屆落選大軍名單。

因此，球迷眼光都投放新正選左後衞費達歷高迪馬高身上，呢位26歲國米主將助攻力強，剛過去一季意甲上陣30場入5球及6次助攻，成為國米奪得聯賽冠軍嘅功臣。

費達歷高迪馬高至今為意大利上陣19次，有2球進帳，包括上年歐國聯季軍戰入波，協助球隊以3比2擊敗荷蘭。由於多支意甲勁旅採用3中堅陣式，將兩閘推前負責更多進攻工作，意大利主帥史巴列堤近期試陣，亦倣效呢種戰術，令費達歷高迪馬高可以發揮助攻強項，今屆歐國盃要留意佢演出。