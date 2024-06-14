普辛基斯從挫折中成長　再度衝擊NBA最高榮譽

NBA總決賽正如火如荼進行中，東岸冠軍塞爾特人展現出頂尖的團隊實力，笑納系列賽3連勝、以壓倒性優勢「叫胡」。雖説季後賽的最大功臣非「探花雙槍」達頓和謝倫布朗莫屬，但曾於2021至22賽季效力總決賽敵隊獨行俠、今季加盟的普辛基斯(Kristaps Porziņģis)同樣功不可沒，他的禁區防守和多元進攻在比賽中起到關鍵作用，更是很大程度上幫助球隊接近總冠軍寶座。即使因傷未能出戰Game3，但他勵志的故事已經在球迷心中留下了深刻印象。

家庭背景：籃球基因的傳承

這位2米18的長人球員，在1995年出生於拉脫維亞的一座近7萬人的小城鎮利耶帕亞(Liepāja)，在誕生的那一刻起，他的生活就注定和籃球結下緣分。普辛基斯的母親曾入選國家青年隊、父親曾立足於半職業聯賽，而大他13歲的哥哥則是名副其實的歐洲職業籃球員。在這樣的籃球氛圍中成長，普辛基斯從小就走上了籃球之路，並憑藉自身的先天優勢，迅速在同齡人中脫穎而出。

崎嶇的職業生涯

普辛基斯6歲開始接觸籃球，由家母親自帶領接受專業訓練。小小年紀的他效仿了偶像艾佛遜的髮型，並掌握了流利的英文。12歲時，他的身高已達1米8，在為家鄉球隊效力時被球探發掘，進而加入西班牙的西維爾籃球隊，正式開啟了他的職業生涯。

在西班牙的3年期間，普辛基斯沒有被種種挫折擊垮，更堅毅地克服了在異國他鄉所引發的貧血症，並返鄉代表拉脫維亞出戰U18歐錦賽，取得殿軍。2015年，他已準備好一切，下定決心參加NBA選秀，沒受到太多外界關注的他以第4順位被紐約人選中，儘管現場傳來一片噓聲，他依然開始了他跌宕起伏的NBA生涯。

首次亮相紐約人，普辛基斯取得12分3籃板2封阻，一改球迷隊普辛基斯的評價，這位來自歐洲的球員迅速贏得球迷喜愛。首個NBA賽季，他以驚人的成長場均取得14.3分7.3籃板的搶眼成績，並在第3個賽季首度入選全明星。

在2018年生涯巔峰之際，普辛基斯遭遇了職業生涯中最嚴重的挫折，在一場對戰公鹿的比賽中，激烈碰撞倒地導致左膝十字韌帶撕裂，賽季報銷讓他錯過了整個賽季。隨後普辛基斯被紐約人「放生」，獨行俠趁機遞上合同，但截然不同的戰術體系令他的缺點被無限放大。命運使然，他在獨行俠的首年因右膝半月板撕裂，再次受重創倒下。轉戰巫師後經過了平淡的兩年，今季再被交易至塞爾特人，職業生涯似乎重新步入正軌。

為塞爾特人披甲：再度閃耀

持續受到傷患問題困擾的普辛基斯本季常規賽為「綠軍」出戰56場比賽，平均出場29.7分鐘，場均可得20.2分、7.2個籃板、1.9個封阻，整體命中率高達51.8%，幫助球隊再次打入季後賽。不幸的是，他在首輪對戰熱火的第4場比賽因小腿拉傷連續缺席10場比賽。所幸直至總決賽G1傷愈歸隊，他在兩場對上獨行俠的系列賽中難掩強者姿態，在有限的出場時間内取得場均16分5籃板，打出攻防一體的表現。可惜的是，普辛基斯在G2尾段搶籃板時受傷未能出戰G3，所幸球隊依靠眾主力及板凳深度驚險取勝，如若情況樂觀，緊接的Game4仍有機會看到他再次落場揮灑汗水。 (Now 641及Viu 99 周六早上8時30分直播)

不少經歷過大傷的頂尖球員最後都是淡出收場，普辛基斯的職業生涯同樣充滿了挑戰和挫敗，但他憑堅強的意志和毅力克服逆境，一次接一次重新站起來，現今仍然能夠成為球隊關鍵的一環，並繼續朝著最高殿堂寶座的目標挺進。他的故事向外界證明，在挫折中不斷成長，這就是他成功的原因。

總決賽賽果 (Now 641及Viu 99 周六早上8時30分直播)

第1回合 塞爾特人 107:89 獨行俠

第2回合 塞爾特人 105:98 獨行俠

第3回合 獨行俠 99:106 塞爾特人

第4回合 6月15日 8:30am 獨行俠 vs 塞爾特人

第5回合 6月18日 8:30am* 塞爾特人 vs 獨行俠

第6回合 6月21日 8:30am* 獨行俠 vs 塞爾特人

第7回合 6月24日 8:00am* 塞爾特人 vs 獨行俠

*如有需要/前者主場

(Now 641及Viu 99 周六早上8時30分直播)