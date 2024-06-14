VNL香港站　史迪絲雅克轟24分　波蘭力挫多明尼加

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站） ，波蘭首局瘋狂「刁時」下險勝33：31，其後愈戰愈勇，終憑身高2米03的史迪絲雅克轟24分，以局數3：0取勝，之後兩場將迎來泰國和中國。

世界排名第3的波蘭上場以局數1：3不敵巴西，吞下今季首場敗仗，今場迎來香港站錄得1勝1負、世界排名第11的多明尼加共和國。首局波蘭有多達6次發球失誤，兩隊首局至「刁時」，波蘭苦戰下以33：31險勝。第2局戰況同樣緊湊，首局已取13分的史迪絲雅克此局再有6分進帳，以「重炮式」扣殺後場，又突然在網前放球，進攻節奏變化多端，消耗對手不少體力，助波蘭25：20取勝。第3局波蘭站穩陣腳，未有給予對手任何機會，以25：16再下一城。

波蘭今場直落3局取勝，史迪絲雅克奪得全場最高24分。多明尼加則以保娜以16分居首。波蘭之後迎來泰國和中國，前者面對世界第一的土耳其亦有不俗防守表現，波蘭隊長禾露絲直言，「之後兩場我們會轉換成『亞洲模式』作戰，特別對泰國要很有耐性，打得聰明一點。」

23歲的史迪絲雅克則表示花了不少時間適應時差，喜見球隊以更佳狀態迎接餘下比賽：「巴西和多明加尼都是很強的球隊，兩場戰術有點不同，下場對泰國又要進入不同的模式，泰國防守很強，她們全場跑動，又會目標防守我，所以要更有耐性，但我們也會努力戰鬥。至於中國，她們有主力回歸。」