歐國盃開鑼，電腦分析冠軍係英格蘭，但亦有人發現，2016年4大徵兆，都喺最近一一重現，以此推斷，今屆冠軍會係葡萄牙！

英國傳媒發現，今季有4件事喺2016曾經出現過，第1件事係皇馬奪得歐聯冠軍。雖然皇馬已經15次奪冠，但佢哋對上一次喺歐國盃年贏歐聯冠軍，就係2015至16季，而今年皇馬再度贏得歐聯冠軍。

第2件事係曼聯贏英足盃，曼聯近年都好少捧盃，直至上季英聯盃先至打破錦標荒，今季打入英足盃決賽對曼城，賽前被一致睇淡，結果曼聯爆冷捧盃，而紅魔鬼對上一次捧英足盃，就係2015至16年。

第3件事係李斯特城贏聯賽冠軍，「狐狸」今季降落英冠，結果以1分力壓葉士域治，奪得英冠聯賽冠軍，重返英超，而佢哋對上一次贏聯賽，就係2015至16年爆大冷登上英超冠軍寶座。

第4件事同樣罕見，就係英格蘭喺日前熱身賽輸畀冰島，兩隊實力懸殊，牌面上「三獅兵團」勝算高，往績上亦不乏大炒戰果，但今次交手卻無端端輸波，而英格蘭對上一次輸畀冰島，就係2016歐國盃16強，遭冰島淘汰出局。

2016年出現上述4件事情況下，當屆歐國盃葡萄牙如有神助，7場波法定時間有6場打和，最終喺決賽加時絕殺法國捧盃，堪稱歐國盃史上最神奇冠軍，今屆賽事4大徵兆已經出現，唔通佢哋又再符碌奪冠？