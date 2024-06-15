新一季NBL開鑼　香港金牛周日首仗作客江西贛馳

新一季NBL全國男子籃球聯賽今日（15日）開鑼，揭幕戰由安徽文一對廣西威壯演獨腳戲，至於本地球迷關注的香港金牛，則於明天（16日）先打作客比賽對江西贛馳，望得爭得第一勝！（港台電視32周日晚上7時14分直播金牛賽事）

香港金牛籃球隊NBL「處子賽季」便殺入季後賽，並以總名次第7名完成賽季。今夏大舉擴軍，先後簽入隊新星楊瑞鴻、CBA全明星球員朱松瑋及劉傳興、及多名外援，加上三名港將梁兆華、楊睿騏和許烜行留效，陣容立體，並由新帥解立彬率領，實力升呢！球隊亦先後於清遠、塞爾維亞、香港作3個階段的集訓，使球員身心做好準備。

香港金牛開季首戰與江西贛馳交鋒後，19日作客合肥狂風，兩仗客戰後，球隊21日將回到主場迎擊武漢錕鵬。