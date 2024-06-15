歐國盃揭幕戰　德國5比1大破蘇格蘭

2024歐國盃周六(15日)凌晨展開，東道主德國喺揭幕戰展現霸氣，前線「三叉戟」齊齊入波，主場5比1大破蘇格蘭，喺A組旗開得勝。德國天才雙核科利安華迪斯同穆斯亞拿表現搶鏡，成為歐國盃史上首對同場入波嘅21歲或以下球員，前景一片光明。

德國早段行軍速度極高，將蘇格蘭壓喺後半場圍攻，只用10分鐘就打開紀錄。甘美治右路傳中，科利安華迪斯禁區頂第1時間抽射，蘇格蘭門將安格斯根恩撲到照中柱彈入。科利安華迪亦以21歲42日之齡，成為德國喺歐國盃史上最年輕入球球員。

德國領先後未有放鬆，19分鐘根度簡直線畀夏維斯深入禁區，夏維斯再回傳畀21歲嘅穆斯亞拿狂抽入網。控制戰局嘅德國完半場前再添紀錄，根度簡近門頭槌被救，門前混戰中再被樸迪奧斯雙腳飛鏟踢跌，樸迪奧斯食紅牌兼輸12碼，夏維斯操刀射成3比0。

半場期間雙方都作出換人，踢多個嘅德國非常輕鬆，51分鐘魯迪格遠射被撲出，7分鐘後科利安華迪斯近門抽高。68分鐘德國擴大比數，後備上陣嘅中鋒富克洛中路狂轟入網。87分鐘蘇格蘭僅有攻勢，意外逼到魯迪格擺烏龍破蛋，德國補時再由安利簡恩遠射得手，最終5比1大勝而回。