德國幸福的煩惱　夏維斯、富克洛一樣咁掂！

德國喺拿高斯文執教下，終於搵到進攻最佳配搭，不過中鋒位置上就有個幸福的煩惱，夏維斯同富克洛都可以獨當一面，揭幕戰對蘇格蘭亦齊齊交出好表現，其中夏維斯交出1入波+1助攻，而後備上陣嘅富克洛就施展重炮入波，證明自己能力。

夏維斯唔係正宗9號，既可做柱躉亦可周圍遊走，同鍾意切入中路嘅穆斯亞拿、科利安華迪斯更合拍，所以獲領隊拿高斯文投以信心一票。夏維斯今場先助攻穆斯亞拿入波，完半場前再射入12碼，計埋上屆賽事，佢已經連續3場歐國盃分組賽有波入。

富克洛喺63分鐘入替夏維斯，只係用5分鐘時間就入波，中路重炮入波時速高達110公里，亦係呢位多蒙特前鋒17場國際賽第12個入波。富克洛賽後表示：「入波係本能反應，我推順後冇諗咁多就抽埋去！我哋今場充滿能量，有好多走位，贏波係值得。」

連埋世界盃，富克洛喺大賽已有3個後備上陣入球，追平基斯(匈牙利)、雷哥斯達(葡萄牙)同舒賀爾尼(德國)嘅後備上陣入波紀錄，相信拿高斯文會擅用兩大前鋒嘅長處，富克洛將繼續擔任「後備殺手」。