NBA球星馬貝利現身奧海城　與球迷同樂睇總決賽

NBA總決賽Game 4周六(15日)開戰，Now TV於奧海城舉辦NBA總決賽睇波派對，前NBA球星馬貝利到場與球迷一同觀看比賽，大會亦進行小遊戲互動和抽獎環節，現場氣氛熱烈。

馬貝利首次參加在香港舉辦的大型睇波活動，期間更與小球迷玩游戲進行互動，他表示非常有意義：「這是香港的一部分，讓人們感受來自NBA的活力、籃球能量和氛圍，亦能讓下一代融入遊戲並親身感受這種感覺，這是一個美好的時光。」他又說：「一切都在正確的時刻進行，來到香港拿到我的身分證，想投入很多有關籃球的活動，成為幫助推動香港籃球的一份子。」

現年47歲的馬貝利，曾於2009年短暫效力於波士頓塞爾特人，談及總冠軍綠軍對獨行俠的系列賽，「這是波士頓隊登上總冠軍寶座的最後一場比賽，而對於達拉斯來說，雖落後但他們仍在保持活力。很顯然的，塞爾特人是一支更穩定、更聰明的球隊，他們有自己的一套公式和很好的團隊意識，知道該如何做出正確的決定，他們有些人在一起打球很長一段時間，在賽場上能夠互相理解對方。而獨行俠則是一支年輕的球隊，就算現在可能很難翻身並贏得決賽，但他們依然在不斷努力做出改變去適應總決賽的節奏，他們還沒有放棄。我非常期待之後的比賽走向。」

除NBA總決賽外，巴黎奧運亦即將來臨，美國男籃派出一支極其強大的隊伍參戰，馬貝利直言：「他們無疑能夠統治比賽，贏得金牌，占士等巨星還是非常具有統治力的。」馬貝利亦曾於2004年出戰奧運，他表示這是一段美好的回憶。

能見市民積極參與是次活動，反應理想，香港電訊個人業務市務及Now TV董事總經理蔡煒健對此表示：「我們正在與多個商場商議合作，未來有機會舉辦同類型活動，而近日熱門的歐國盃亦有可能舉辦一系列睇波派對，期待球迷亦能積極捧場。」