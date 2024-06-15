絕境逢生續命！獨行俠大炒綠軍系列賽首勝

周六(15日)NBA總決賽Game 4，背水一戰的獨行俠憑雙星當錫和艾榮首3節合轟50分奠定勝局，新秀中鋒萊弗利亦交出搶眼表現，終場以122比84大比數取勝，場數追至1：3。

獨行俠在總冠軍系列賽陷入0比3落後，而史上從未有一只隊伍能在此境況反勝封王。是日獨行俠繼續主場迎戰塞爾特人，他們孤注一擲打出驚人表現，當錫首節狀態神勇攻入13分，率隊以34：21、領先13分優勢進入次節。本季選秀第12順位的萊弗利二世，亦於首節命中生涯首記三分球，同時成為NBA史上在總冠軍賽命中三分最年輕的球員。

第2節獨行俠頻頻挑戰敵方禁區得手，連同替補球員打出20：9攻勢。相對之下，「綠軍」外線熄火不在狀態，整體命中率不足3成，全隊只有達頓獨取15分、成唯一得分點。上半場獨行俠領先61：35，令「綠軍」創下本季半場得分新低。當錫和艾榮各取25分和11分，萊弗利亦狂摘10個籃板。

轉邊後，獨行俠繼續保持火熱手感，中鋒加福特上場連取6分，連同其他主力進一步將分差拉開至35分。在失去懸念的第4節，雙方全員換上後備，提早進入「垃圾時間」，當中哈達威(Tim Hardaway Jr.)更連轟5記三分繼續向塞爾特人施壓，令對手無力回天。最終獨行俠以122：84大勝塞爾特人取得系列賽首勝，拒絕被橫掃並將總冠軍戰延長至第5戰。

當錫此役轟入29分，艾榮和萊弗利亦有21分6助攻和11分12籃板入帳。此外，艾榮對塞爾特人的13連敗記錄終在G4中斷。綠軍全隊最高則為達頓於上半場僅取得的15分。