衝擊教練生涯首冠　林嘉緯：大家畀心機踢好佢！

林嘉緯及盧均宜等本地球星周六（15日）到啟德Airside出席活動，宣傳歐國盃，其中由「嘉緯」執教的至尊足球會，只要在周日（16日）的丙組聯賽取得1分就能封王，「嘉緯」對此感到期待和緊張，盼球員發揮水準，順利奪冠。

「宜嘉」聯同陳偉豪等人，是日在Airside中庭進行2對2表演賽，吸引不少市民圍觀，眾人亦落力表現，陳偉豪途中更即興要求與林嘉緯單對單，引來大批球迷掌聲，其後幾位球星參加「頂頭槌英雄」遊戲，挑戰基斯坦奴朗拿度的最高起跳高度，為活動收尾。

林嘉緯周日將會帶領至尊足球會，出戰對福建的丙組聯賽，只要取得1分就能成為聯賽冠軍，有望贏得教練生涯首個冠軍的「嘉緯」，藉以往球員時期的經驗，提醒球員小心應付賽事：「雖然聽日和波就捧盃，但根據我咁多年經驗，呢啲情況好容易出事，希望大家沉着應戰，順利攞冠軍。」

此外，「嘉緯」早前落實加入標準流浪教練團，他笑言要學會與職業球員溝通，盼能盡快上手：「依家搵緊新球員，要學識點同人傾，先吸引到佢哋加盟，因為大家都係係成年人，溝通方式同教小朋友完全唔同。」

主辦單位較後時間舉行女子組2對2表演賽，由鍾貝琪、馬澤純、梁匡蕎及王曉婷分兩隊參加。值得一提，傑志女子隊周日將在斧山道運動場，與車路士足球學校（香港），爭奪賽馬會女子足球聯賽足總盃，是役亦為香港第1場採用VAR協助執法的女足賽事，鍾貝琪樂見女足比賽規格逐步與男足接軌：「今場波跟番港超嘅規格進行，對女足發展係個進步，希望以後聯賽可以keep住咁做。」