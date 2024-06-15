馬特拉斯：格仔兵靠經驗剝「牙」

西班牙與克羅地亞的對決也許是第1個分組比賽日，最令人引頸以待的比賽。在我看來，西班牙是一支表現很好，但實際是非常年輕的球隊。他們面對的也許是克羅地亞史上最偉大一代的球員，陣中有不少經驗豐富的球員視今屆歐國盃決賽周為最後探戈，所以任何事情都有可能發生。我認為，克羅地亞在這個情況下將有能力獲勝。

和卻奧斯一樣，莫迪歷已經處於職業球員生涯的尾聲，我認為他將會在今屆歐國盃決賽周有傑出表現。他擁有令人難以置信的水平和動力，而且曾帶領克羅地亞殺入世盃決賽。鑑於他在球會職業生涯中取得的偉大成就，我知道他會渴望在國家層面上取得一樣的成就。 中場線是克羅地亞最強的一環。他們擁有的3大中場莫迪歷、高華錫和波索域都是非常優秀的技術型球員，與西班牙另外兩位高質素中場柏迪和洛迪卡斯簡迪的大鬥法，將會使人看得津津樂道。他們將尋求通過突破中場，為進攻球員創造良好的入波機會。

西班牙隊擁有一個強大的陣容，作為歐國聯冠軍更使他們充滿信心，也讓他們知道作為一個團隊該如何取得勝利。隊長兼射手艾華路莫拉達除了肩負入球責任之外，還要讓自己帶領的球隊發揮得如魚得水，所以在今屆歐國盃決賽周將扮演一個十分重要的角色，尤其考慮到這是一支非常年輕的西班牙，而並不是我們之前曾經看過捧大賽冠軍的西班牙那麼老練。柏迪、費倫托利斯、尼高拉斯威廉斯和年輕的拉明耶馬等人組成的攻擊力非常強大，然而我擔心的是他們的防守。他們的防線肯定不是今屆歐國盃決賽周中最強，古古列拿在車路士並不是常規正選，拿樸迪過去1季在沙特阿拉伯聯賽比賽，這顯然不是最好的準備。我們過去見識過令人驚嘆的西班牙防守，但今屆的水準肯定相距甚遠，這就是我認為克羅地亞在擁有球商高的球員下可以傷害西班牙的防守，並最終擊敗他們。

同日另一場比賽，在我看來，我祖國意大利在首場分組賽面對阿爾巴尼亞，將是最困難及最重要的1場比賽，一旦順利取勝就意味著幾乎很大機會進入淘汰賽，反之落敗的話就意味著將會以0分的姿態面對西班牙和克羅地亞兩支勁旅，並需要擊敗他們才能有望晉級。這亦解釋對意大利來說，今仗為他們帶來額外壓力。

作為衛冕歐國盃冠軍的意大利，竟然無緣出戰在剛過去的卡塔爾世盃決賽周，所以他們絕對希望確保在今屆賽事能踢出優異表現。在歐國盃外圍賽他們排在英格蘭之後，僅靠得失球力壓烏克蘭次名出線，但重要的是，他們已經晉級到決賽周，並且有機會再次證明自己的實力。我自己作為一名前意大利國腳後衛，雖然意軍防線的名氣已經今非昔比，但也擁有堅固的防守力，尤其有身形高大的鋼門基安盧基當拿隆馬坐鎮下，將能夠利用他的經驗指揮防線並令其升級。值得關注的是他們陣中沒有一個不折不扣的正前鋒，領隊史巴列堤嘗試了許多不同類型的球員，其中在阿特蘭大度過了一個美好球季的施卡馬卡將成為球隊正選。他主要的工作是將費達歷高基艾沙和拉斯柏度尼等其他球員帶入比賽，我認為這些球員是他們最能威脅對手防線的本錢。

阿爾巴尼亞的阿沙拿尼儘管很年輕，但具有成為領袖的個性特質。他已經為意大利最好球會國際米蘭效力了兩年，所以他現在已經到了能承擔國家隊中場的年紀，這將是一個絕佳展示其領袖風範的機會。毫無疑開他們是一支很頑強的球隊，擁有的身體素質和技術都很強，而且擁有一些歐洲主流聯賽中效力的球員。不過，我認為意大利最終可以獲勝。