歐國盃死亡B組　克羅地亞鬥牛受讓要得過

歐國盃死亡B組開戰，西班牙惡鬥克羅地亞。西班牙最後兩場熱身賽均大勝，不過只係贏北愛爾蘭及安道爾等弱旅，今場鬥「格仔兵團」先見真章。克羅地亞近況勇銳，近6戰5勝1和，加上近3次對鬥牛兵，法定時間1勝2和，今場受讓半一，下盤極抵玩。（Now 618周日凌晨零時直播）

B組有3支球隊世界排名頭10，意大利第8、西班牙第9、克羅地亞第10，意大利係上屆歐國盃冠軍，西班牙係上年歐國聯冠軍，而克羅地亞就係前屆同上屆世盃季軍同亞軍，3隊互片其實都無話邊隊高啲。呢場波初盤克羅地亞客W係4.9倍，依家落到4.55倍，讓球盤受讓半一，初盤係1.85倍，調整至1.76倍，證明「格仔兵團」有唔少人追捧。

西班牙上年攞歐國聯就係贏克羅地亞，不過90分鐘互交白卷，靠互射12碼分勝負；無獨有偶，上屆歐國盃16強，雙方法定時間踢成3比3，加時先以5比3淘汰克羅地亞，球隊近年法定時間內冇贏過「格仔軍」。

B組幾支球隊都有共通點，就係擁有黃金中場，但前鋒質素麻麻，西班牙仍然靠艾華路莫拉達呢位非頂級射手，另外被傳媒瘋狂吹捧嘅16歲小將拉明耶馬始終未見過大場面，而且克羅地亞班老鬼，對住耶馬應該會做好晒功課，唔會畀佢有機會發揮。

克羅地亞最後一場熱身賽，搵嚟同屬伊比利亞半島嘅葡萄牙拍跳，明顯係針對西班牙備戰，球隊近6戰5勝1和狀態大勇。「格仔軍」一向做慣冷門，成日都話佢哋年紀大，但一次又一次用成績摑啲對家球迷一巴，今年莫迪歷喺皇馬後備上陣居多，反而令到佢唔使搏得咁盡，可以留力為國家隊賣命，預計今場克軍坐住1分望3分，受讓半一之下不容錯過。

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