施瑪錫單局12分　波蘭二連勝迎中國

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站）周六（15日）假香港體育館續演激戰，波蘭「得分機器」施瑪錫強勢回歸，第3局轟12分，助球隊局數3：0擊敗泰國，明日（16日）晚上8時半將大戰中國。

賽事暫列第2的波蘭上場3：0力挫多明尼加共和國重返勝軌，今場面對以防守見稱的泰國，首局以25：15大勝對手。第2局泰國極力反撲，波蘭憑20歲主攻手卓妮安絲卡取8分，以25：23險勝。第3局後備上陣的施瑪錫大爆發，個人單局轟12分，包括兩次攔網得分，助波蘭隊以25：17取勝。

今場波蘭的卓妮安絲卡取全場最高18分，施瑪錫緊隨其後得12分，泰國主攻手查楚昂奪全隊最高12分，接應賓比查雅亦取得11分。

身高1米91、28歲的波蘭接應施瑪錫，是2018、2019年VNL得分最高球員，過去兩季未獲選進國家隊參加VNL賽事的她，今季歸隊有望出戰奧運。賽後施瑪錫興奮表示，「好開心重返國家隊，我感覺自己狀態不錯，和隊友配合亦不錯。多謝教練今場讓我有更多時間，有時後備上場會想太多，因為想爭取表現，但今天我頗享受這場比賽。」

泰國去年9月於奧運資格賽爆冷以3：2擊敗波蘭，施瑪錫坦言：「泰國今場給予我們很大壓力，我們應對得很好，可能發球方面要再做得好一點，但我們攔網和防守都很集中。今場教練讓更多球員上場吸取經驗，期待下場我們繼續有好表現。」

上場轟24分的波蘭正選接應史迪絲雅克今場上陣時間減少，相信是讓她爭取時間休息，備戰下場對中國，今場貢獻7分的她表示，「今場我們進攻和接發球做得很好，下場對中國肯定是場硬仗，我已準備好拚盡所有。」