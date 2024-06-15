射手甩住腳箍照入波　瑞士砌低匈牙利

周六晚(15日)歐國盃A組賽事，瑞士對匈牙利。今場兩隊鬥攻，戰況可觀，瑞士憑博洛尼亞中場艾比斯查1傳1射，完場前比列安保路甩住腳箍照入波，以3比1擊敗被視為今屆奇兵嘅匈牙利，敲響勝鼓，匈牙利輸波後下場要對德國，形勢不妙。

同組德國揭幕戰大炒蘇格蘭，似乎激起雙方進攻意欲，瑞士同匈牙利今場鬥攻，瑞士進攻效率甚佳，半場控球率高達59%，壓住匈牙利狂攻，並於早段領先。

開賽12分鐘，艾比斯查送出致命直線，基華奧杜亞門前輕鬆射入，雖然旁證一度舉旗示意越位，但VAR覆核判定入球有效，瑞士領先1比0。

瑞士中前場靠博洛尼亞孖寶費奧拿及艾比斯查組織攻勢，成效甚佳，匈牙利後防受壓，完半場前艾比斯查禁區頂接應費奧拿傳送，引球推順放冷箭直飛死角入網，瑞士領先2比0返入更衣室。

下半場瑞士將防線縮後，希望穩住勝局，匈牙利全力反攻，搶回不少攻勢並扳回一城，66分鐘，利物浦中場蘇保斯拉爾左路高波傳到遠柱，班拿巴斯華加近門頭槌破網，為匈牙利追成1比2。

補時期間匈牙利空群而出，瑞士一次簡單攻勢搞掂，門將恩尼森馬龍門球送前，匈牙利中堅韋利柯賓解唔到圍，比列安保路突破防線單刀，甩住腳箍埋門射成3比1奠勝。