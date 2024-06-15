中國反勝「一姐」土耳其　奪VNL總決賽入場券

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」（VNL香港站）周六（15日）尾場，中國硬撼世界「一姐」土耳其，賽事有多達10,542人進場，打破香港站紀錄。中國在朱婷休戰下，落後兩局下絕地反擊，以局數3：2反勝，鎖定泰國曼谷總決賽入場券。

今場朱婷只列後備，中國派出刁琳宇、龔翔宇、王緩緩、李盈瑩、王夢潔和吳夢潔正選上陣。世界排名第1的土耳其開局順暢，連贏兩局25：21、25：17，華加絲助攻助守，加上一記「Ace 波」，兩局合取10分。

第3局中國換入張常寧，帶領球隊打出5：0開局，土耳其雖有華加絲轟9分，但中國在全場打氣聲下愈戰愈勇，以25：21拿下這局，張常寧狀態不俗取4分。第4局李盈瑩爆發搶得8分，助中國再以25：23局扳平。前4局合取17分的土耳其主攻手卡拉古發揮不穩，令華加絲得分壓力更大，發球出現失誤，中國則有王緩緩和袁心玥合取7分，以15：13贏得此局，局數3：2反勝。土耳其今場雖有華加絲轟31分，卡拉古亦有17分進帳，中國有李盈瑩收穫全隊最高25分，另有王緩緩17分，張常寧7分。

比賽結束一刻中國女排眾將興奮慶祝，李盈瑩認為勝利意義重大：「賽前我們已經準備會有困難的情況，今場我們意志沒被壓垮，這口氣頂著，後來能反敗為勝。張常寧上場能為我們保持氣勢，團體整體配合都非常好，這場勝仗能鼓舞團隊的信心和士氣，今年聯賽有些比賽沒拿下來，迎來不少考驗，大家不斷吸取經驗，努力向前走。今天我們無論先發、後發都發揮自己的作用，拚在團隊吧！」