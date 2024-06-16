耶馬送助攻　西班牙大炒克羅地亞

周日凌晨(16日)歐國盃「死亡B組」，西班牙火併克羅地亞。兩支頂級勁旅碰頭，意外地出現懸殊比數，「狂牛兵團」在半場領先3球優勢下，最終贏3比0旗開得勝，隊長艾華路莫拉達連續3屆歐國盃入波，16歲嘅拉明耶馬更送出助攻，打起士氣。

B組形勢緊湊，原預計兩隊互相箝制，結果全場搏拳，埋門把握成為今場勝負分野。克羅地亞初段攻勢不斷，不過安迪布迪美亞兩度攻門都未能把握，反而西班牙一次反擊足以致命。

29分鐘，克羅地亞前場失誤，西班牙反擊，法比安彭拿直線劏穿對方防線，艾華路莫拉達接應單刀射成1比0，連續3屆歐國盃決賽周入波，攻入第7球。開紀錄嘅西班牙得勢不饒人，3分鐘後，法比安彭拿接應柏迪傳送，禁區頂憑個人技術連過兩關然後一射入網，西班牙短時間內贏到2比0。

「狂牛兵團」尼高拉斯威廉斯及拉明耶馬雙翼齊飛初顯威力，完半場前拉明耶馬右路傳中，丹尼爾卡華積近門撞入網，亦係巴塞同皇馬球員合作建功，半場領先3比0。

克羅地亞唔係冇機會入波，不過硬係把握唔到，下半場安迪布迪美亞再度錯失機會，另有一次攻勢更係全隊壓上，在禁區圍住射，但都係過唔到西班牙防線。

80分鐘，洛迪卡斯簡迪犯天條，克羅地亞獲得12碼，般奴柏高域操刀被救出，雖然補射入網，但VAR覆核發現比列錫衝入禁區在先，結果被判詐胡，最終「格仔兵團」淨吞3蛋完場。