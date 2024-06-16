周日(16日)凌晨西班牙3比0大勝克羅地亞一仗，上演歐國盃世代交接儀式，38歲克羅地亞中場莫迪歷，被譽為歐國盃史上其中一位代表球星，不過今場就比細佢22年嘅新星耶馬鋒芒所掩蓋。16歲嘅耶馬成為歐國盃史上最年輕上陣、最年輕助攻球員，為看台上過生日嘅爸爸獻上最佳禮物。

今屆係莫迪歷第5次出戰歐國盃，佢首喺國際大賽亮相，係06年6月18日嘅世界盃(對日本)，當時耶馬甚至仲未出世(2006年7月13日出生)！今場兩代球星正面對決，耶馬唔單止用助攻協助西班牙大勝，更以16歲338日之齡，打破波蘭球員高斯洛斯基上屆創下嘅歐國盃最年輕上陣紀錄。

更加有意義嘅係，耶馬今場歷史性之戰，亦係爸爸Mounir Nasraoui嘅生日，爸爸就着住囝囝件19號波衫喺看台上見證。耶馬7月13日就會17歲生日，咁啱就係今屆歐國盃決賽前1日，如果耶馬可以帶領西班牙捧盃，勢必成為足球史上經典一幕。

西班牙領隊富安迪賽後表示：「耶馬不斷創造紀錄，佢每日都不斷成熟同成長，踏實咁行緊佢成為真正偉大球員之路。」耶馬賽後亦展現成熟一面：「好開心首次喺歐國盃上陣兼贏波，依家要準備下一場比賽。我哋充滿信心兼有效率，近幾個月嘅努力今日得到體現。」