歐國盃早場好戲碼　免費台直播波蘭鬥荷蘭

歐國盃D組早場，荷蘭登場鬥波蘭。雙方實力本身已有差距，加上波蘭王牌羅拔利雲度夫斯基因傷倦勤，更加無力同「橙衣兵團」對抗。睇番近7次對賽，荷蘭取得6勝1和，當中5次總入球開3或以上，客Ｗ略嫌冇肉食，中位數2.5球入球大更抵玩。（ViuTV 99台及Now 618周日晚9時直播）

波蘭近年冇乜進步，今屆連外圍賽都爭啲甩轆，幾經辛苦先憑附加賽殺入決賽周。佢哋上場熱身賽以2比1擊敗另一支決賽周隊伍土耳其，但3位主將羅拔利雲度夫斯基、中場施域達斯基及後衞達維杜域斯同告受傷，其中「羅拔佬」股二頭肌撕裂，今晚肯定缺陣。呢位35歲前鋒累積為波蘭上陣150場入82球，兩項數據都係國家隊之冠，冇咗呢位「精神領袖」，波蘭可謂連唯一爆冷希望都冇埋。

另邊廂荷蘭近況相當弗，連續兩場熱身賽大勝4比0，可以話火力全開。雖然「橙衣兵團」兩位中場法蘭基迪莊及古普美拿斯因傷退隊，但領隊朗奴高文已補選博洛尼亞前鋒約舒亞舒克斯及多蒙特左翼衞伊恩馬特臣，兩人喺剛過去球季同樣表現出色，荷蘭整體實力唔會削弱好多。加上「羅拔佬」無緣上陣，荷蘭更加無後顧之憂，預料會控制戰局，以一場漂亮勝仗響頭炮，大盤及客Ｗ可兼投，隨時贏晒兩瓣。

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