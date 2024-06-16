皮利斯：三獅零封食「塞」

三獅軍團英格蘭在歐國盃前夕對冰島的熱身賽，取得了糟糕的成績，但我希望他們能夠把失利拋諸腦後，並在今屆決賽周全力以赴以及充滿動力。

我認為，今場英格蘭對塞爾維亞的上半場結果應該會互交白卷0:0打和，不過，他們將在祖迪比寧咸的帶領下在下半場取得最終的勝利。

毫無疑問題，英格蘭陣中擁有很多充滿天賦的進攻球員，正因如此很大機會贏得今場比賽並成為小組首名。然而，他們的防守力稍為薄弱，這亦是我最關心的問題，但如果我是領隊修夫基，我只會當英格蘭在淘汰賽開始遇上更強的球隊時，才會開始真正關心這一點。

看看那些英格蘭球員在進攻位置上正選登場將會很有趣，皆因他們實在有太多選擇。對我來說，其中一位正選的球員必須是菲爾科頓，我認為他是一個非常特別的天才。

另一邊廂，塞爾維亞是一支來自東歐的優秀球隊，這將是他們自從獨立之後首次參加歐國盃決賽周。35歲的杜辛泰迪治仍然是塞爾維亞的進攻泉源，他在外圍賽中貢獻了2個入球和4次助攻，其創造力及傳中精準度將成會為兩名主力前鋒杜辛華荷域及阿歷山大米祖域提供頭槌破門機會。

話雖如此，他們的防守相比進攻確是差了一截，英格蘭隊應該能夠在下半場抓住機會，並贏得比賽。

同組另一場賽事由斯洛文尼亞對丹麥。我認為丹麥在這場對戰斯洛文尼亞的比賽中將會佔據優勢，前鋒海倫將會掛帥並帶領他們的進攻線，最近他在對挪威的友誼賽中表現出色，加上在曼聯的處子球季有正面表現後，應該充滿信心。

丹麥近年來在大賽中擁有良好的戰績，我希望他們能延續這種優良的傳統。他們陣中的球員彼此熟悉，而且也希望自己的國家隊能夠持續進步。作為曾經贏得歐國盃冠軍的其中一份子，他們充滿了歐國盃的歷史底蘊，球員將為代表自己的國家出戰感到自豪。

另一邊廂，今次是斯洛文尼亞自2000年以來再度亮相歐國盃決賽周，也是歷來第2次參賽。我很好奇他們備受英超豪門關注的天才新星前鋒班捷文施斯高初次在歐洲大舞台上會交出怎樣的表現，而他們的另一位明星級球員門將奧比歷擁有更多的大賽經驗，但預計今仗他將會十分忙碌並且左飛右撲，以確保他的球隊不會太多失球。

總括來說，丹麥隊應該能夠憑藉更豐富的經驗及更優秀的球員，順利贏得這場比賽。